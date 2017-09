Csak egy pecsét kell, és a CEU teljesíti az állam feltételeit

A szövetségi megállapodás után múlt hétre az anyaországbeli kampusz kérdését is sikerült megoldania a CEU-nak – írja a hvg.hu A CEU működésével szemben a kormányzati leggyakrabban azzal érvelt a lex-CEU tavaszi vitája során, hogy az olyan egyetem nem egyetem, amelynek „nincsenek falai" (vagyis nincs saját amerikai kampusza). A törvény elfogadása után is sokáig úgy tűnt, hogy – ha nem akarja elveszíteni működési engedélyét – az intézménynek óriási anyagi és adminisztratív ráfordítással saját képzőhelyet kell létesítenie az Egyesült Államokban.A CEU a lap információi szerint a New York állambeli Annandale-On-Hudson-i székhelyű Bard College-dzsal kötött olyan együttműködési megállapodást, amely alapján az ott folytatandó képzéseit a kormány – az intézmény elleni korábbi kirohanásaival éles ellentétben – betudja az anyaországban folytatott oktatási tevékenységnek.A másik, korábban teljesíthetetlennek gondolt feltételtől – miszerint a CEU székhelyéül szolgáló New York állam helyett az oktatási ügyekben hangsúlyozottan nem illetékes amerikai szövetségi kormánnyal kösse meg a törvényben előírt kétoldalú megállapodást – már augusztusban visszatáncolt a kormány - emlékeztet a hvg.hu.A megállapodás hivatalos aláírásának a portál szerint már csak egy adminisztratív akadálya van: meg kell várni, míg New York állam oktatási hatósága bejegyzi képzési jegyzékébe a CEU új, a Bard College-dzsal kötött együttműködésben indítandó képzéseit.