Csaknem 300-an úszták át a Dunát Budapesten

A szervezők tájékoztatása szerint szombat délelőtt csaknem 300-an ugrottak vízbe a Szabadság híd pesti hídfőjénél a 21 fokos vízbe, s vágtak neki a Műegyetem rakpartnál záruló 470 méteres távnak, amelyet 200-an teljesítettek. Voltak, akik időre mentek, de sokan kihasználták az alkalmat, hogy a Duna közepéről tekinthetnek ki a főváros két partjára. A leggyorsabb Újhelyi Botond volt 4 perc 13 másodperces időeredménnyel, a nőknél Somossy Judit nyert 5 perc 5 másodperces idővel. A szervezők jelezték azt is, hogy a biztonság kiemelt figyelmet kapott, minden úszónak gyakorlatilag "saját őrszeme" volt.



"A Duna-átúszásból Budapesten szeretnénk hagyományt csinálni, remélem jövőre még többen átélhetik ezt az élményt" - mondta Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a BUG nagykövete, aki a Citadellánál a rövidebb, 4 kilométeres távot is lefutotta.



Grundfociban 28 csapat mérte össze a tudását, de a nézők nagyon élvezték a VIP-torna mérkőzéseit is a média-, a művész- és a footgolf válogatott részvételével. A street workout szintén nagy népszerűségnek örvendett a profi és az amatőr versenyzők között is a Citadellánál.



"Második alkalommal valósult meg a Fővárosi Önkormányzat jóvoltából a Budapest Urban Games, melynek célja, hogy a budapestiek használják a városukat, otthon legyenek Budapesten, amibe beletartozik a sport is" - mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. "Fontos számunkra, hogy a fővárosban élőknek különleges helyeken biztosítsunk lehetőséget a sportolásra úgy, hogy közben közösségi élményben is részük legyen. Akik ma úsztak a Dunában vagy futottak a Citadellánál, azt hiszem, életre szóló élményt kaptak, de látványnak sem volt utolsó ennyi lelkes sportolót Budapest legimpozánsabb helyein versenyezni látni".