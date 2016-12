Csaknem betelt a Nemzeti Eszközkezelő ingatlankerete

Gyakorlatilag betelt a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. 35 ezres ingatlankerete, még 7200 ingatlan megvásárlása várható, de ezen felül mintegy 15 ezer adós lakáshelyzetét kellene orvosolni a jövő év végéig - derült ki azénpénzem.hu szerdai cikkéből.



A pénzügyi portál a NET Zrt.-től kapott adatok alapján azt írta, az eszközkezelő november 30-ig 38 965 ingatlan-felajánlást fogadott be, és a kérelmek alapján összesen 27 568 ingatlant vásárolt. Ez a szám az év végére várhatóan eléri a 27 800-at, így a 35 ezer darabos keret kitöltéséig még 7200 ingatlant tud megvásárolni.



Hozzátették, mintegy négyezer elutasítás miatt még néhány száz további kérelem biztos, hogy belefér a 35 ezres keretbe. A portál információi szerint a keret további növelése várható.



Az eszközkezelő adatai szerint a NET átlagosan 3,777 millió forintért vette meg a bankoktól az ingatlanokat, Budapesten az átlagos vételár 6,135 millió forint, míg Nógrád megyében 3,12 millió forint. A lakók átlagosan 10 700 forint bérleti díjat fizetnek.



November 30-ig összesen 170 ingatlant vásároltak vissza korábbi tulajdonosaik, a portál információi szerint több esetben hitelt és csokot is igénybe vettek a lakók.



Az OTP Bank közölte a portállal, a bérlőknek lehetőségük van hitelt is igénybe venni, ugyanis az ingatlan eszközkezelőnek eladása után egy évvel az ügyfelet törlik a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) az ingatlannal kapcsolatos hitel miatt. A bank közlése szerint nem zárkózik el attól, hogy a kormányrendelet feltételeinek fennállása esetén a NET-nek eladott ingatlanokra a bérlőnek támogatást, támogatott hitelt vagy piaci hitelt nyújtson az ingatlan visszavásárlásához.



A Magyar Bankszövetség októberi közleménye szerint a NET Zrt.-nek további 15 ezer rászoruló család ingatlanát kellene megvásárolnia a jövő év végéig, ehhez azonban az államnak is biztosítania kell a szükséges forrást. A bankszövetség számításait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik tavasszal nyilvánosságra hozott jelentésére alapozta, amely szerint mintegy 130 ezer nem teljesítő adós helyzete rendezetlen maradt a forintosítás után is. A bankszövetség adatai szerint ezen adósok bő egyharmadának, 45-50 ezer embernek szüksége van a zrt. anyagi támogatására.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) erre reagálva októberben közölte, a magyar állam a NET program keretében eddig 102 milliárd forintot fordított a bajba jutott jelzáloghitel- adósok ingatlanainak megvásárlására, további 5 milliárd forintot pedig a portfolió üzemeltetésére. Közölték azt is, hogy a keret növelési lehetőségeinek vizsgálata folyamatban van. "Az esetleges bővítésről a kormány jogosult dönteni" - szögezték le az NFM korábbi közleményében.



A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korábban arról tájékoztatott, hogy jelentősen visszaesett a NET kérelmére elrendelt kilakoltatások száma: a harmadik negyedévben 92 ilyen történt az előző negyedévben történt 121-hez képest.



Az otthonvédelmi akcióterv keretein belül életre hívott Nemzeti Eszközkezelő a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott hiteladósok ingatlanját az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérleti jogviszony lehetőségét a korábbi adósnak. A NET kérelmére abban az esetben történik kilakoltatás, ha a bérleti szerződést az eszközkezelő felmondja.