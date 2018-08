Csaknem ezer leszármazottja van Arany Jánosnak Nagyszalontán

Csaknem ezren kaptak értesítést Nagyszalontán arról, hogy Arany János leszármazottai. Az Arany-családfát Balogh László nyugalmazott nagyszalontai tanár állította össze a helyi református egyházközség anyakönyve alapján - számolt be a kutatásról az M5 kulturális csatorna hétfői híradója.



A Nagyszalontán élő Gali József édesanyjának egyik őse állt közvetlen rokonságban a költővel, de Balázs Anita nagyszalontai újságíró, műsorvezető is nemrég tudta meg, hogy Arany utódja - hangzott el a híradóban.



A családfa Arany János szépapjával, a 17. században élt Arany Sámuellel kezdődik. A ma is élő rokonok emléklapot kaptak, az erről készült dokumentumot pedig hamarosan kiállítják.



Gali József elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy Arany Jánosnak az egyik leszármazottja.



A nagyszalontai Balázs Anita újságíró, műsorvezető ugyancsak nemrég tudta meg, hogy Arany János utóda. Balázs Anita elmondta, hogy amikor megcsörrent a telefon és közölték vele, hogy a költő leszármazottja, nagyon meglepődött. "Úgy gondolom, hogy ez egy kiváltságos dolog, elmondhatom, hogy Arany János vére csörgedezik az ereimben. Talán közrejátszik valóban az, hogy Arany családjából származom azzal, hogy a mindennapokban ezen a területen mozgom, a beszéddel, az írással kapcsolatos területen" - hangsúlyozta.