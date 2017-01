Családi házban bukkantak az illegális fegyverműhelyre

Illegális arzenálra és fegyverműhelyre bukkantak áprilisban Budapesten a rendőrök egy családi házban, az ügyben az ügyészség most emelt vádat - tájékoztatta a fővárosi főügyész helyettese közleményben kedden az MTI-t.



Ibolya Tibor közölte: a vádirat szerint az ügy elsőrendű vádlottja - egy 65 éves férfi - évtizedek óta gyűjtötte a régi fegyvereket, fegyveralkatrészeket, amelyeket egy XV. kerületi családi házban tárolt. A pincében műhelyt is berendezett, ahol a fegyvereket átalakította, restaurálta, hatástalanította.



A férfinél tavaly áprilisban az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán rendőri intézkedés közben maroklőfegyvert találtak. Az ezután nála tartott házkutatás során lőfegyvernek minősülő fegyvereket - egyebek mellett maroklőfegyvereket, puskát, géppisztolyt -, valamint robbanóanyagnak minősülő eszközöket - páncéltörő gránátot, kézigránátot - találtak. A birtoklásukhoz szükséges hatósági engedélye a vádlottnak nem volt.



Az ügyészség szerint a férfinél elsőként megtalált maroklőfegyvert a másodrendű vádlottól, egy 53 éves férfitól szerezte. A rendőrök utóbbi III. kerületi lakóhelyén is házkutatást végeztek, ahol - engedéllyel tartott lőfegyvereken és lőszereken kívül - olyan töltényeket is találtak, amelyre nem volt engedélye.



A Fővárosi Főügyészség az elsőrendű vádlottat lőfegyverrel, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével, társát pedig az engedély kereteinek túllépésével elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja - közölte Ibolya Tibor.