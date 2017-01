Családi kedvezmény: változtak a szabályok!

Januártól bővült a családi kedvezményre jogosultak köre, módosult az eltartottak körének meghatározása, emelkedett a két eltartott után járó családi kedvezmény, továbbá változtak az igénybevétel szabályai is - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett tájékoztatóból.



A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóalapot csökkenti, amelyet az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet a jogosult.



A családi kedvezmény mértéke 2017-ben egy eltartott esetén havi 66 ezer 670, két eltartott esetén havi 100 ezer, három vagy annál több eltartott esetén havi 220 ezer forint a jogosultsági hónapokra.



Ezt adóra átszámítva 2017-ben egy eltartott esetén havi 10 ezer, két eltartott esetén eltartottanként havi 15 ezer (2016-ban havi 12 ezer 500 forint), három vagy annál több eltartott esetén havi 33 ezer forintot jelent kedvezményezett eltartottanként.



Idén tovább bővült a családi kedvezményre jogosultak köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre tekintettel a családi kedvezményt nem csak a gyermek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egyikük, hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének hozzátartozója is érvényesítheti.



Bővült az eltartottak köre. Így például azok a gyermekek is ide számítanak, akik után rokkantsági járadékot folyósítanak, miként a magzat is.



A NAV egy konkrét példán keresztül világítja meg a változásokat. E szerint egy családban négyen élnek: az apa, anya, nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére (az apa) veszi igénybe a családi kedvezményt. Az apa 2016-ban nem vehette figyelembe eltartottként egyetemista gyermekét, így az eltartottak száma egy volt, 2017-től azonban már az egyetemista is eltartottnak minősül, azaz a családban az eltartottak száma kettő. Erre tekintettel a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 100 ezer forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.



További változás, hogy a szülőknek 2017-től már nem szükséges bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra. Ezentúl elegendő egy közös nyilatkozat benyújtása arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését saját háztartásaikban felváltva biztosítják. Amennyiben a szülők a nyilatkozat alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, akkor a családi kedvezményt is ilyen arányban érvényesíthetik.



Az adóelőleg nyilatkozattal kapcsolatban több változás is hatályba lépett január 1-jétől. A 2017. évi adóelőleg-nyilatkozaton - a magzat kivételével - kötelező feltüntetni a kedvezményezett eltartottak és eltartottak adóazonosító jelét. Amennyiben a magánszemély ezt az adatot nem tünteti fel a nyilatkozatában, a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe.



A jogosultnak a gyermek megszületését követően nem szükséges új nyilatkozatot adnia, ha a magzatra tekintettel már kedvezményt érvényesített.



További változás, hogy a házastárs munkáltatójának nem kell írásban tudomásul vennie az adóelőleg-nyilatkozatban foglaltakat.



A NAV felhívja a figyelmet arra is, hogy már a 2016-os bevallás elkészítésekor is feltétele a kedvezmény érvényesítésének, hogy a bevallás tartalmazza az eltartottak adóazonosító jelét.