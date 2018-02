Csapadékosabb, télies idő várható a hétvégén

A következő napokban ismét többfelé várható csapadék, eső, kisebb havazás. A havas, ködös területeken néhol napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, míg másutt 7-8 Celsius-fokig is melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken reggeltől több helyen valószínű csapadék; északkeleten inkább hó, délen inkább eső, az ország többi területén eső, illetve hó is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a gyengébben felhős, havas tájakon mínusz 5 foknál hidegebb is lehet. Napközben plusz 2-7 fokig melegszik a levegő.



Szombaton reggelre több helyen képződhet köd, ami néhol tartósan megmaradhat. Napközben is csak rövid időre süthet ki a nap. Helyenként hószállingózás, szitálás, estétől a Dunántúlon már havazás, havas eső is kialakulhat. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de a hosszabb ideig derült, havas tájakon mínusz 5 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 2-7 fok között, de a tartósan ködös helyeken csak 0 fok körül alakul.



Éjjel is több helyen lehet kisebb havazás. Vasárnap napközben már legfeljebb néhol fordulhat elő hózápor és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, de emellett megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 2, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.