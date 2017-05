Csepreghy: már az uniós támogatások nélkül is növekszik a magyar gazdaság

Csepreghy Nándor emlékeztetett, a jelenlegi fejlesztési ciklus prioritása, hogy Magyarország a számára elérhető teljes keret 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítsa.



Az államtitkár az uniós fejlesztések nyílt napja rendezvénysorozat keretében Somodi Ferenc kecskeméti agrármérnök és családi gazdálkodó tanyáján hangsúlyozta, hogy a sikeres agrárvállalkozás annak a példája, hogy egy kisvállalkozó is versenyképessé tud válni az állami és az európai uniós támogatásoknak köszönhetően - emelte ki Csepreghy Nándor.



Somodi Ferenc mintegy húsz éve fogott gyümölcstermesztésbe 30 hektáros birtokán. A megtermelt alma, kajszibarack és szilva nagy részét ma már exportálják, főként a német, osztrák és skandináv piacra. Az elmúlt évek során a gazdálkodó részben vagy egészben uniós forrásból fejlesztett, így az ültetvény telepítése mellett korszerű jéghálót, öntözőrendszert valósított meg, mezőgazdasági gépeket vásárolt, a következőkben a hűtőházat is támogatással bővítené.



Az uniós fejlesztések nyílt napja rendezvénysorozat alkalmából május 7. és 28. között Magyarország hét régiójában több mint 50 projekthelyszínre látogathatnak el az érdeklődők. A négy hétvégén át zajló programsorozat célja, hogy a lakosság számára is láthatóvá váljanak az uniós fejlesztések hatásai, és hogy milyen eredményeket hozhat, ha egy vállalkozás saját tőkéjén és a banki hiteleken kívül állami támogatásokat is igénybe vehet.