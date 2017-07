Cser Ágnes: 30 milliárd forintot kérnek a bérrendezéséhez

Harmincmilliárd forint kell azon egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére, akik több évtizede végzik munkájukat - közölte a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.



Cser Ágnes elmondta, ahogy tavaly is sikerült elérniük év közben a költségvetés módosítását, most is egyik kiemelt céljuk, hogy ez megtörténjen.



A kormányzat, felmérve a helyzetet, elkezdte a több évtizedes lemaradást pótolni: így jött létre a szakdolgozók esetében a négylépcsős, az orvosok esetében pedig a kétlépcsős bérfejlesztés.



Megemelik a mentősök fizetését, és a védőnőknél is készül a megoldás - jegyezte meg.



Cser Ágnes közölte: az az elképzelésük, hogy ne csak az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők, hanem a műszaki, informatikai és gazdasági szolgáltatást nyújtó dolgozók is bérét is fejlesszék.