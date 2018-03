Cser Ágnes: érdemi tárgyalások zajlanak a bérekről az egészségügyben

A szakszervezeti vezető megjegyezte: 2004-ben "alapjaiban rombolták szét" az egészségügyi és szociális ellátórendszert. Azóta olyan lemaradásba kerültek, hogy a felzárkóztatást nem lehet egyszerre teljesíteni, mert ahhoz oda kellett volna adni a központi költségvetés felét - fűzte hozzá.



Korábban négy "szoclib kormánnyal" nem tudtak tárgyalni - fogalmazott az MSZ EDDSZ elnöke, aki kérdésre válaszolva azt mondta: nekik most eszükbe sem jut sztrájkolni.



Cser Ágnes közölte: csütörtökön is egyeztettek az ágazati bérek ügyében. Szeretnék elérni: terjedjen ki a szakdolgozói bértábla hatálya, hogy a védőnők se legyenek hátrányban, akiknek a népegészségügyi programban vezető szerepük van. Fontos továbbá a gazdasági, műszaki háttérszolgáltató csoportok megbecsülése is - mondta.



Arra a kérdésre, hogy mikor írhatják alá a tárgyalásokat lezáró dokumentumot, az MSZ EDDSZ elnöke közölte, a védőnőknek a nőnapot ígérte, most március 15-ét tűzte ki célul.