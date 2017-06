Csiszár Jenő tagadja, hogy nyelvvizsgázott volna

Fotó: Bors

Januárban bombaként robbant a hír , hogy Csiszár Jenőt milánói főkonzullá nevezik ki -. Az egykori tévés ősszel áll majd munkába az észak-olaszországi városban, amelytől kezdve

Addig azonban még meg kell szereznie a törvény által előírt nyelvvizsgapapírokat. Márciusban a 444 írta meg , hogy Csiszár írásbeli vizsgát tett Kecskeméten olaszból, így amennyiben a keddi szóbelije is sikerült, megszerezhette a bizonyítványt.Érdeklődtünk is Csiszárnál, hogy hogyan sikerült a vizsgája, de ő állította, hogyÖsszesen 14-15 féle vizsgát kell a munkába állásomig teljesítenem, és teszem is a dolgom – zárta rövidre.Csiszár kedden 13 órakor szóbelizett a Ba­ross utca 62. szám alatt ta­lálható nyelvcentrumban.

Ezen a vé­leményen van a korábbi külügy­miniszter, Ba­­lázs Péter is.– A kiküldetésnek és a kiválasztásnak tudomásom szerint előfeltétele az angol nyelven kívül egy másik nyelv magasfokú ismerete is. Tehát célszerűen az adott nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát kell szerezni.– közölte a száraz tényeket.