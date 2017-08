Csodás virágkompozíciók - Nézze meg fotókon a debreceni virágkarnevál felvonulóit

Csengőszóra ébredtek az emberek Debrecen belvárosában vasárnap: reggel több mint ezer kerékpáros tekert végig a karneváli menet útvonalán és folyamatos csengetéssel jelezte, hogy megkezdődött a 48. virágkarnevál a cívisvárosban.A karneváli menetben ezúttal tizennégy virágkocsi vonult fel, díszítésükhöz több százezer szál élő virágot - köztük félmillió Hollandiából érkezett dáliát - és több mázsa szárazvirágot használtak fel. A kocsik a Nagyállomás felől a Nagytemplom előtt elhaladva érkeztek meg a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterére, ahol egész nap megtekinthetik az érdeklődők a kompozíciókat és leadhatják szavazataikat az általuk legszebbnek ítélt virágkocsira. Kiállították a karneválok történetének legnagyobb, versenyen kívül készített kompozícióját is: a különleges virágsárkány 21 méter hosszú és csaknem százezer friss dáliával díszítették fel a készítői.Szavazni 18 óráig lehet, az eredményt este a Karneváléj című arénashow kezdetén jelentik be a Nagyerdei Stadionban. Ugyancsak ott derül majd ki, mely művészeti csoportokat díjazza a karnevál díszvendégeiből álló zsűri. Az idei virágkarneválon tíz hazai mellett tíz külföldi tánc- és hagyományőrző csoport vonult fel, és mutatta be produkcióját nagy tapsot kiváltva a felvonulási útvonal két oldalát zsúfolásig megtöltő érdeklődő előtt.Az esti Karneváléjen húszezer néző előtt kétezren lépnek színpadra, az idei virágkarnevál az Egyetem téri tűzijátékkal fejeződik be Debrecenben.