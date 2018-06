Csókay András, Pitti Katalin, Soltész Enikő - Nyílt levél az Európa Parlament és a LIBE bizottság részére

A világgal – általánosságban – is szemben azonban Európa egyértelműen olyan csodálatos gyökerekből szívhatta erejét, melyet az Úristen táplált és táplál ma is, és melyért mindmáig emberek milliárdjai keresik fel a templomokat, hogy életük miértjeire, a legtisztább forrásból, az Isten igéjéből nyerjék válaszukat, békességüket.Mi, keresztény és keresztyén emberek tudjuk, hogy Krisztus mindenkiért halt meg, és Ő bűntelen, az Isten Fia, akinél az embermilliárdok megtalálják nyugalmukat, örök életüket. Ezt az „Ősfát", a gyökereket irtották, irtják ki azzal, hogy az Európai Unió Alapokmányából – sátáni módon – hagyták ki az élet legfőbb értékét, Krisztust. Ugyanakkor prioritást élveznek a liberális „értékeknek" nevezett lélek- és testpusztító ferdülések, család- és nemzetellenes „szabályok", és – sátáni módon – a tudatos nemzetpusztítás.Magyarország azért van állandó nemtelen, hazug támadások tüzében, mert a vádlónak éppen az a célja, hogy azt, azokat, akik az igaz értéket, a kereszténységet és a keresztyénséget képviselik és védik, minél nagyobb erővel próbálja pusztítani. Azonban „sekély e kéj", mert a magyarba beletörik a „foga". Minket nem lehet megtörni, megtanultuk, hogy bármi áron is, de a génjeinkben hordozott Krisztus-hitet nem hagyjuk gyengíteni, sőt követeljük, hogy az unióba foglalják bele a keresztény-keresztyén értékeket, melyek már magukban foglalják a család védelmét is, melyet önök – „kínjukban" és nagyon nevetséges módon a „nők elnyomásának és egyoldalú kihasználásának" titulálnak. Szeretnénk tehát önöket tisztelettel felvilágosítani, hogy amire önök ilyen ferdülten tekintenek, az nem más, mint az Isten eredeti, és egészséges terve az általa teremtett emberiségre vonatkozóan, melyben a nő a férfihez lett teremtve társául, családalapítóként, és a magyar kormány természetszerűen azt a „programot" hajtja végre és teljesíti be, melyre a magyarok döntő többsége felhatalmazta, magyarán a keresztény-keresztyén alapú társadalom támogatását és építését. A többi, igen alacsonyrendű és hamis, hazánk ellen koholt vádak – lásd demokrácia hiánya, jogállamiság megsértése – alapján történő támadások tehát nem mutatnak mást, mint hogy azoknak az „erőknek", a tőkével a hátuk mögött, melyek Európa elfoglalását és így a keresztény-keresztyénség meggyengítését egy idegen szellemiséggel, szervezetten próbálják végezni, egyszerűen beletörött a bicskájuk a magyar „project"-be, mert, ahogy a Bibliában van: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"Ige alapján minden fegyver, ami a keresztények és a keresztyének ellen fordul, kicsorbul, visszájára fordul, mert azt már II. János Pál pápa is megfogalmazta: „Az iszlám ellen, ami el fogja árasztani Európát, nem fegyverrel, hanem a hitetekkel fogtok harcolni."Győzni fogunk! Hajrá keresztény-keresztyén Magyarország! Úgy legyen!