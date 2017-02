Csökkent Orbán Viktor ingatlanvagyona

A korábbi három helyett már csak két - egy budapesti és egy felcsúti - ingatlannak tulajdonosa Orbán Viktor, akinek a számláján is kevesebb pénz van, mint egy évvel korábban - derül ki a miniszterelnök 2016-os vagyonnyilatkozatából, amelyet kedd este tettek közzé aoldalon.A dokumentum szerint a kormányfő továbbra is felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt budapesti, XII. kerületi társasházi lakásnak, valamint egyedüli tulajdonosa egy 2013-ban vásárolt felcsúti háznak.Az előző évhez képest azonban változás, hogy az idei bevallásban már nem szerepelnek a 2006-ban vásárolt felcsúti, összesen 5035 négyzetméternyi, közös tulajdonban lévő, belterületi földjei, amelyekkel kapcsolatban fel volt tüntetve, hogy 50 évre ingyenes használatra átengedte őket a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak.Autója, egyéb nagy értékű ingósága és gazdasági érdekeltsége továbbra sincs a Fidesz elnökének.Míg a feleségével, Lévai Anikóval közös számláján tavaly valamivel több mint 5 millió forint volt, addig a mostani nyilatkozatban itt 742 ezer forint szerepel.A miniszterelnök még 2002-ben vett fel - feleségével közösen - 20 millió forint jelzáloghitelt, amelyből fennálló tartozása csaknem 6 millió forint, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 1 millió 167 ezer forintot törlesztettek.Orbán Viktor jövedelmei között tünteti fel, hogy a törvény szerinti javadalmazást kapja miniszterelnökként a Miniszterelnöki Kabinetirodától és képviselőként az Országgyűlés Hivatalától. Fidesz-elnökként továbbra sem vesz fel fizetést.Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-i határidőre saját és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát - közölte Vejkey Imre, az Országgyűlés mentelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke kedd este az MTI-vel.A testület vezetőjének tájékoztatása alapján a 199 országgyűlési képviselő és a 13 nemzetiségi szószóló vagyonnyilatkozata február 1-jétől nyilvános, és megtekinthető az Országgyűlés honlapján ().A törvényi előírások szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek más tisztségviselők is, így az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai, a Költségvetési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának elnöke, alelnöke és tagjai, a legfőbb ügyész és helyettesei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei, a Monetáris Tanács tagjai és a jegybank felügyelőbizottságának elnöke és tagjai, valamint a médiatanács elnöke és tagjai - fejtette ki Vejkey Imre, hozzátéve, valamennyi vagyonnyilatkozat nyilvános, és szintén szerdától érhető el a parlament honlapján.