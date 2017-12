Csütörtöktől lehet adatokat módosítani a keresztféléves felvételiknél

Csütörtöktől nyílik lehetősége a keresztféléves eljárásban a felsőoktatásba jelentkezőknek adataik módosítására, jelentkezési sorrendjük egyszeri megváltoztatására illetve a dokumentumpótlásra. felvi.hu tájékoztatója szerint csütörtöktől az ehhez szükséges ügyintézési funkciók elérhetők az e-felvételi rendszerében.Mint írták: az e-felvételiben folyamatosan elérhető és letölthető a jelentkezői státuszlap, amelyen összesítve olvashatók a rögzített személyes adatok és a jelentkezési helyek. Ugyanitt lehet nyomon követni a dokumentumok feldolgozottságát, majd pedig a januári felvételi döntés eredményét.Fontos, hogy a jelentkezők ellenőrizzék a nyilvántartásban szereplő adataik helyességét (amennyiben eltérést találnak, az ügyintézési funkciók segítségével tudják majd javítani), valamint a beküldött dokumentumaik feldolgozottságát is. Az e-felvételiben nemcsak azt tudják megnézni, hogy valamennyi, a pontszámításhoz szükséges bizonyítványukat vagy igazolásukat feltöltötték-e, hanem azt is, hogy megtörtént-e már a feldolgozásuk.A jelentkezők legkésőbb december 27-ig általános tájékoztatást is kapnak az egyes pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról és ezek ellenőrzéséről. Ezen felül legkésőbb 2018. január 3-ig a hiányos jelentkezést benyújtó felvételizők a jelentkezéskor megadott e-mail címükre felszólítást is kapnak a pótlásról.A módosításokra, hiánypótlásra és a jelentkezés óta megszerzett újabb dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2018. január 11-ig van lehetőség. A ponthatárokat várhatóan január 24-én hirdetik ki a felvi.hu oldalon - közölték.