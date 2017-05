Csütörtöktől országosan gyérítik a szúnyogokat

Mukics Dániel közölte: ha az időjárás nem akadályozza a munkát, akkor csütörtöktől vasárnapig 28 ezer hektárnyi területet kezelnek a szakemberek.



Mint elmondta, az elmúlt hetek esős időjárása nyomán az ország több területén megindult a szúnyogok szaporodása, így a Szigetközben már jelentős szúnyogártalomról lehet beszélni.



Ebben a helyzetben június 1-jétől Mosonmagyaróvár és Győr térségében kiterjedt szúnyoggyérítést végeznek. A térségben légi és földi módszer együttes alkalmazásával indul a védekezés, kiegészítésül pedig megkezdik a tenyészőhelyeken a lárvák biológiai irtását is.



A turisztikai régiók közül elsőként a Tisza-tó körüli településeken végeznek légi védekezést - fűzte hozzá a szóvivő.



A központi program mellett - folytatta - az önkormányzatok önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést, továbbá idén is van lehetőségük jelezni a katasztrófavédelem megyei ügyfélszolgálatai számára, ha a településükön jelentős szúnyogártalmat tapasztalnak. A szakemberek folyamatosan mérik a szúnyogok egyedszámát, és ha

szükségessé válik, a következő hetekben elrendelik a szúnyoggyérítést ott, ahol a helyzet ezt indokolja.



Mukics Dániel arról is szólt, a katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít a méhészek megfelelő tájékoztatására, hiszen a hasznos rovarok védelme miatt fontos, hogy időben értesítést kapjanak a munkálatok helyszíneiről és időpontjairól.



A légi szúnyoggyérítés az esti órákban zajlik majd, a földi pedig naplementekor kezdődik. A munka így a leghatékonyabb és így jelenti a legkisebb kockázatot a méhekre.



A felhasznált irtószerek használatát az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezi, ezek az emberekre, a háziállatokra, a melegvérű élőlényekre teljesen veszélytelenek - mondta Mukics Dániel.