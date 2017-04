Czibere Károly: nőtt az érdeklődés a roma kultúra iránt

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerint nőtt az érdeklődés a roma kultúra iránt és nyitottabb lett az elmúlt években a többségi társadalom a romák felé.



A nemzetközi romanap alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára az MTI-nek szombaton azt mondta, ez azért kulcsfontosságú, hogy romák és nem romák ne egymás mellett, hanem együtt éljenek.



A kormány minden olyan programot támogat, amely a romák és a többségi társadalom közti párbeszédet, kapcsolatot javítja, bizalmat erősíti. Ebben a legfontosabb eszköz a kultúra, közel kell vinni a többségi társadalom felé a romák kulturális kincseit, mert ezzel a romák megőrzik identitásukat, és nyitnak a többségi társadalom felé is.



Az államtitkár szerint a többségi társadalom nyitottabb lett a roma kultúra felé, és ebben jelentős szerepe van híressé vált roma származású könnyűzenei előadóknak, tehetségkutatók roma művészeinek is.



Czibere Károly szerint mindezek mellett kiemelten fontos, hogy ne csak országos, hanem helyi programok is legyenek, hogy a kisebb közösségek is nyitottak legyenek egymás kulturális kincseire. Ebben segítséget nyújt egy 50 millió forintos, pénteken kiírt pályázat is, amely helyi közösségeknek nyújt támogatást kulturális események megvalósítására.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt években javultak a romák életkörülményei, körükben 40 százalék fölé emelkedett a foglalkoztatottság, és az elszegényedésnek való kitettségük is enyhült, bár még bőven van tennivaló.



A nemzetközi roma napot minden évben április 8-án tartják annak emlékére, hogy 1971-ben Londonban e napon rendezték meg a romák első világkongresszusát, amelyen elfogadták a roma nép zászlaját és himnuszát. 1990-ben, a negyedik Roma Világkongresszuson döntöttek arról, hogy április 8-át nemzetközi roma ünnepként ismerik el. Utóbb az ENSZ a roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át.