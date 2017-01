Der Spiegel: A fékek és ellensúlyok zavarják Orbán egóját

Orbán Viktor hatalma biztosítása érdekében korrupt oligarchikus rendszert épít Magyarországon, melynek a barátok és családtagok is részét képezik - írta a Der Spiegel, Függőségek hálója című cikkében.



A hetilap említést tesz az 1812 lakosú Felcsútról, ahol a futballrajongó miniszterelnök házától 50 méterre 3800 ember befogadására képes stadion áll, valamint a kisvasútról, mely részben uniós pénzből épült, s melyen naponta százaknak kellene utazniuk, hogy megtérüljön a beruházás, de többnyire kong az ürességtől.



"Ennek a békés idillnek az ura Mészáros Lőrinc" - írja a lap, kitérve arra, hogy a felcsúti polgármester az ország húsz leggazdagabb emberének egyike, hat éve viszont még gázszerelő volt, mígnem iskoláskori barátja Budapesten miniszterelnök nem lett. Azóta cége épített stadiont, vasutat, s Mészáros egy sor cégben érdekelt.



"Felcsúton Orbán gyerekkori álmai tűnnek megvalósulni, az látható kicsiben, ahogy Orbán Viktor az országot is kormányozza; hét év alatt szigorúan a maga képére formálta az államapparátust.



A lap szerint a miniszterelnök saját embereit ültette az apparátus, a biztonsági erők, az állami média és vállalatok és a bíróságok kulcspozícióiba, sok esetben meghosszabbítva megbízatásukat, hogy így biztosítsa a Fidesz uralmát.



"A fékek és ellensúlyok, melyek a hatalmon lévők önkényét hivatottak korlátozni, zavarják Orbán egóját" - írja a Der Spiegel. A lap szerint a gazdasági szféra sem menekülhet a kormány beavatkozása elől; fontos, hogy a szereplők függő helyzetben legyenek, ezért Orbán olyan oligarchákat támogat, akik az ő hívei.



"A miniszterelnök rendszeresen biztosít állami hiteleket és közbeszerzési megbízásokat pártja követőinek. Ő dönti el, hogy ki gazdagszik meg Magyarországon" - állapítja meg a Der Spiegel. "Alig telik el úgy hét, hogy ne röppenne fel újabb korrupciós ügy" - teszi hozzá a lap.



A Der Spiegel azt írja: a kormány célja a "hazai vállalkozóréteg" kialakítása, s a kormány fejlesztéspolitikájából időnként a miniszterelnök családja, például a veje, Tiborcz István is hasznot húz.



A müncheni Süddeutsche Zeitung (SZ) arról ír, hogy egyre több magyar sajtóorgánum kerül a miniszterelnök bizalmasainak ellenőrzése alá. Az SZ kitér a korábban a Népszabadságot és több megyei lapot is kiadó Mediaworks eladására. Említést tesz arról, hogy Andy Vajna filmproducer "államközeli" bankok segítségével megvette a Tv2 csatornát, politikai nyomás alá került az Origo honlap, Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója pedig megvásárolta a Figyelő című hetilapot.