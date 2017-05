Derékba tört életek a szakgimnáziumi érettségik miatt - reagált a tárca

A fiam a műegyetemre készült, ezt az esélyét és a jövőjét most vették el tőle. Műszaki két tanítási nyelvű gépészeti szakközépsikolába jár, az osztály 3 legjobb tanulójának egyike. Hiába.



Komplex szakmai érettségi: egyetlen érettségi tárgy sem volt választható, mind az 5 kötelezően kijelölt tantárgy volt. Az ötödik érettségi tárgy önmagában 12 szakmai tantárgy átfogó vizsgája. Nem egyetlen tantárgy ez, pusztán azért mert egy nevet ragsztottak rá. Mindössze névlegesen fut egy név alatt, igazából ez 12 tantárgy a javából.



Mindössze az utolsó évben derült ki, hogy ebből lesz kötelező érettségizni.



A megelőző tanévekben rengeteg órájuk maradt el, és a tanárok jórésze a (12 tantárgy több féléven keresztül) sem vette komolyan a tanítást, hiszen korábban az általuk tanított egyik tantárgy sem volt érettségi tantárgy. Az érettségi pillanatáig nem tudták sem a tanárok, sem a diákok, mi lesz a követelmény. Olyannyira nem tudták a tanárok sem, hogy mi lesz a követelmény, hogy tanácsolni sem tudtak a gyerekeknek, mi lesz benne az érettségiben és mi nem. Sőt, igazából elhangzott olyan tanács is, hogy "gyerekek ez biztosan nem lesz benne a vizsgában", és benne volt.



A 12 tantárgy több féléves tananyaga elképesztően nagy mennyiségű anyag. Vizsgafeladat, mintafeladat felkészülési idő, segítség nem állt rendelkezésükre. Egyetemi mennyiségű tananyag, az biztos. Átgondolatlan mennyiségű, összetételű tanterv. A diákoknak az utolsó pillanatban megváltoztatott érettségi miatt két rossz választási lehetősége volt: 6 tantárgyból érettségizni, vagy megpróbálni erre a kijelölt kötelező szakmai vizsgára felkészülni.



Senki nem számított rá, hogy így fog lezajlani. A fiamnak a Budapesti Műszaki Egyetemre ez volt a felvételi tantárgya. Ő ebből próbált felkészülni. Az osztályában a legjobb érettségi dolgozat 42 pontos lett, a 100-ból. Ez gondolom önmagáért beszél. A szakmai érettségin egyedülálló módon nem használhattak a gyerekek semmiféle segédeszközt, még függvénytáblát sem. Pedig azt egyébként még a matematika és a fizika vizsgán is engedélyezték. Azt is csak az érettségi vizsga megkezdésekor tudták meg a diákok, hogy sem függvény sem szakmai táblázatot nem haszhálhatnak. A javítási kulcs nem engedélyezett részpontokat jól felírt képletekre, vagy részmegoldásokra sem. Ez tovább rontotta természetesen a vizsgaeredményeket. A többi érettségi tárgyból az elégségest részpontokkal könnyedén el lehetett érni, jó eredményt is némi felkészültséggel, itt azonban a legszigorúbb megoldó kulcsot alkalmazták.



A fiam és az osztálytársai továbbtanulási lehetősége ezzel megszűnt, ugyanis gépészeti szakközépiskola lévén, műszaki egyetemre készültek. Így felvételi tárgyuk ez a komplex műszaki érettségi vizsga, ahol jó eredményt kellett volna elérniük. Szakmát ezért mégsem kapnak, csak sima érettségit. (Pedig egy 2-3-és 4 hetes nyári szakamai gyakorlatot is végig kellett csinálniuk a korábbi években a nyári szünet terhére.) A gimnazistákhoz képest olyan hátrányból indulnak, hogy gyakorlatilag kiestek a felvételi versenyből és esélytelenné váltak. A minisztérium nem ragált a jelzésekre korábban sem. Én azt feltételezem, hogy a szakgimnazistákat előre megfontoltan, tudatosan hozták olyan hátrányba, hogy szakmunkás és ne egyetemista váljon belőlük. Ezzel az intézkedéssel ezt biztosan elérték.



A szakgimnazisták nem fognak bekerülni a felsőoktatásba. Pedig a középiskolát még továbbtanulási esélyekkel és reményekkel kezdték, sőt így is küzdötték végig, egészen az utolsó pillanatig.



Üdvözlettel egy édesanya