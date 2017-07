Desmond Child kikotyogta, hogy Schmidt Máriáék tudtak az 56-os dal előzményeiről

Az amerikai Desmond Child interjút adott a csütörtökön megjelent Heti Válasznak, amiben megmutatta az 1956-os emlékbizottságnak küldött üzenetét arról, hogy nem eredeti dalról van szó. Schmidt Máriáék tehát hónapok óta tudták, hogy újrahasznosított himnuszt vettek az emlékévhez."Nézzék, itt is van az üzenetem tavaly április 4-ről (...) Azt írom, van egy létező dalunk fejlesztés alatt" - mutatja már a beszélgetés legelején az emlékbizottságnak küldött levelet Child.Az 50 millióért rendelt dalról órákkal a bemutatása után kiderült, hogy valójában a Miami Egyetem sporthimnuszaként csendült fel először, és nem is az emlékévre készült. Mivel mindenki ingyen dolgozott a dalon, nem derült ki mire ment el a pénz, hűtlen kezelés miatt feljelentés is született.Schmidt Mária a 444.hu információi látta az interjú szövegét megjelenés előtt, mert Child stábjából valaki elküldte neki a láttamozásra váró verziót. (Child nem beszél magyarul, ezért a menedzsment kezelte az interjú szövegét.)A dalszerző hiába igyekezett jóhiszeműnek látszani az interjúban, a Terror Háza igazgatója állítólag kiakadt, amiért a dalszerző mindezt elárulta a hetilapnak. (Schmidt ráadásul a Heti Válasszal konkurens Figyelő tulajdonosa.)Child arról is beszél a hetilapnak, hogy az első felhasználás jogát nem adták el az egyetemnek, csak megengedte barátjának, Donna E. Shalalának, a Miami Egyetem igazgatójának, hogy használja a melódiát."Nem szólt senki, hogy eredeti dalra lenne szükségük (...) Én egyértelműen megírtam, hogy egy már létező, alakuló dalról van szó, de ez talán nem ment át az emlékbizottság számára" - mondja Child, aki szerint lost in translation jellege van a történetnek, azaz csak valamiféle félrefordításból adódó félreértés történt az emlékbizottságban. "Rosszat senki nem akart, teljesen jóhiszeműen jártak el ők is, én is" - mondta.