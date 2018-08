Döbbenetes vallomásra készül a mosonmagyaróvári villanyszerelők meggyilkolásával vádolt férfi

Döbbenetes vallomásra készül az eltűnt villanyszerelő, Mácsik Zoltán meggyilkolásával gyanúsított és immáron a 2015-ben eltűnt Orlik Vilmossal is összefüggésbe hozott É. Imre – tudta meg a Bors A vállalkozó ügyvédje, dr. Bagó Ottó a lapnak elmondta: védence biztos benne, hogy a két férfi életben van.– Védencemnek nyomós oka volt rá, hogy eddig nem beszélt erről, de a következő gyanúsítotti kihallgatáson majd beszámol róla, hogy a két eltűnt személy hol lehet és miért tűnhetett el – közölte a Borssal dr. Bagó Ottó.– Arról is beszámol majd, hogy Orlik Vilmos tavaly megváltoztatott külsővel tűnt fel Magyarországon. Következésképpen ő is él. A vé­dencem előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról szóló végzésben szerepelt, hogy a bíróság szerint védencem megbukott a hazugságvizsgálaton, és a poligráfos vizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a védencem megölte Mácsik Zoltánt, legerősebben égetésre és vízbe rejtésre reagált. A bíróság szerint lőpornyomjeleket is találtak védencem kezén, ő ugyanakkor azt állítja, fogalma sincs, honnan származhatnak ezek. A hazugságvizsgálat eredménye nem változtat a védelem álláspontján, mivel védencem következetesen tagadja a bűncselekmény elkövetését, és továbbra is eltűntként tekintünk Mácsik Zoltánra és Orlik Vilmosra. Szeretném hozzátenni: osztozunk a hozzátartozói fájdalmában, és soha nem beszéltünk tiszteletlenül az üggyel kapcsolatban – hangsúlyozta az ügyvéd.