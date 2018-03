Dömötör: Brüsszel 10 ezer bevándorlót telepítene Magyarországra

Az államtitkár hangsúlyozta: a bevándorláspolitikában egy sorsdöntő időszak jön, mert Brüsszel még a nyár előtt döntést akar hozni a betelepítési kvótáról.



Hozzátette: a most asztalon lévő tervek alapján a kormány úgy számol, hogy még idén tízezer bevándorlót telepítenének Magyarországra, a következő években pedig ennél is sokkal többet.



Kijelentette: a magyar kormány ellenzi, hogy egy képlet döntse el, hogyan nézzen ki Magyarország, kiket telepítsenek hazánkba, ezért minden létező eszközzel küzd a betelepítési kvóta ellen.



Dömötör Csaba szerint az ellenzéki pártok ugyanakkor támogatják a kvótát, ezért végső soron az áprilisi választás dönt arról, hogy lesz betelepítés Magyarországra vagy sem.



Kérdésre válaszolva kifejtette: a bolgár elnökség most tárgyalóasztalon lévő javaslata kötelező betelepítésről és felső létszámkorlát nélküli kvótáról szól, amit az is súlyosbít, hogy a pénzügyi hozzájárulásról is szó van benne, hiszen 9 millió forintnak megfelelő hozzájárulást kellene fizetni minden bevándorló számára, ha valaki nem akar részt venni a betelepítési programban.