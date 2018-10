Dömötör Csaba: Európa válaszúthoz érkezett

Európa válaszúthoz érkezett, most választhat jövőt magának, és a döntés kimenetele, nagyban meghatározza majd a mindennapjainkat - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Európa jövőjéről szóló fórumsorozat egyik nyitóeseményén, Kecskeméten csütörtökön este.



Dömötör Csaba kiemelte, ma már kevesen vitatják, hogy a kontinens válságidőszakát éli, aminek csak a kisebbik része gazdasági eredetű, a nagyobbik az identitásunkat, a kultúránkat és a biztonságunkat érinti. Két nagy világnézet áll egymással szemben, a nemzetek Európája elvet vallók és a nyílt társadalom hívei, akik felülírnák az eddigi kereteket, a nemzetállamokat, de a klasszikus családmodellt és a kontinens kereszténydemokrata alapjait is - jelentette ki.



Az államtitkár hozzátette, ezt az elvi vitát a migrációs válság tette igazán látványossá, és egyértelműsítette, hogy kimenetelének a mindennapokra nézve is nagyon komoly tétje van.