Dömötör: sok százezer magyar kap több fizetést a napokban

Sok százezer magyar ember számlájára érkezik magasabb fizetés ezekben a napokban, azon béremelések alapján, amelyek január 1-jén léptek életbe - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára keddi sajtótájékoztatóján.



Az államtitkár hangsúlyozta: újabb fontos lépéseket tesznek annak érdekében, hogy mindenkinek megérje dolgozni Magyarországon, és mindenki megkapja a kellő megbecsülést a munkájához. Dömötör Csaba hozzátette: a béremelésekre a magyarok munkája mellett a gazdaság jó teljesítménye és az adócsökkentések adnak lehetőséget, hatásukat pedig megerősítik a családtámogatások.



Mint mondta: a tavalyihoz képest idén 8, illetve 12 százalékkal magasabb minimálbér és a szakmunkás minimálbér, valamint a rendvédelmi dolgozók életpályamodelljének részeként magasabb bért kapnak a katonák és a rendőrök, több pénzt kaphatnak kézhez a többek között a felsőoktatásban dolgozók és az állami vállalatok dolgozói, így a postások és a vasutasok is.



Az államtitkár közlése szerint ugyanakkor a béremelések nemcsak az állami szektorban, hanem a piaci szférában is a zajlanak, amire a stabilan növekvő magyar gazdaság ad lehetőséget, másrészt az adócsökkentések is segítik. Továbbra is egykulcsos a személyi jövedelemadó, és januártól tovább csökkentek a munkaadói adók, így ezek érdemben növelik a vállalkozások mozgásterét arra, hogy a béreket növeljék – mondta.



Kitért arra is: a családi adókedvezmények is növelik a kézhez kapott fizetés nagyságát, a kedvezmény bevezetése óta már 1900 milliárd forint maradt a gyermeket nevelő családoknál, és most újra bővültek ezek a kedvezmények, hiszen a kétgyermekesek már 35 ezer forintot tudnak leírni.



Hangsúlyozta: a közelgő választásnak az is tétje, hogy meg tudják-e védeni ezeket az eredményeket. Az jó dolog, hogy a magyar gazdaság többletforrásait ezekre a béremelésekre lehet fordítani, és nem a bevándorlókra, ahogyan azt sokan szeretnék Brüsszelben - jegyezte meg.



Kiemelte: az ellenzéki pártok eddig ismert javaslatai nem segítik a béremelés politikáját, az ellenzék emelné a személyi jövedelemadót, többkulcsos adóban gondolkodik és megszüntetné jelenlegi formájában a családtámogatási rendszert. "Mi a jövőben is azon leszünk, hogy életpályamodellekkel, célzott béremelésekkel, adócsökkentésekkel és a családtámogatási rendszer bővítésével mindenki tehessen további lépéseket a saját életében" - jelentette ki.



Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár felidézte: a 2016 novemberi, hat évre szóló bérmegállapodás értelmében a kormány 2017-től a minimálbért 15 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 25 százalékkal emelte, 2018-tól pedig újabb 8 százalékkal nőtt a minimálbér. Ez azt jelenti - folytatta - hogy a 2010-es 73.500 forinttal szemben, 2018-ra 138 ezer forintra nőtt a minimálbér, ami 88 százalékos emelkedés.



Hozzátette: a garantált bérminimum ennél is nagyobb mértékben, 2010-hez képest 102 százalékkal növekedett, a szakmunkások 2018 januárjától 180.500 forintot vihetnek haza.



Kitért arra is, hogy 2013 óta, vagyis 59 hónapja emelkedik folyamatosan a reálbér, összességében 35 százalékkal, 2017 első 11 hónapjában pedig 10,2 százalékkal.



Kiemelte: minden előrejelzés szerint idén is folytatódik a reálbéremelkedés. A 6 éves bérmegállapodás jelentősen csökkentette a munkabérre rakódó adókat is, 27-ről 22 százalékra csökkent a járulékfizetési kötelezettség nagyságrendje, majd ez 2017-ben újabb 2,5 százalékponttal tovább mérséklődött 19,5 százalékra.



Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket tesznek az ellen, hogy egyes vállalkozások megpróbálnak trükközni a bérekkel, és visszasorolják a munkavállalókat, hogy ne kelljen nekik többet fizetniük, Cseresnyés Péter azt mondta: már tavaly érkeztek ilyen hírek, de az ellenőrzések nagy számban ilyen jellegű visszaéléseket nem tártak fel. Hozzátette: a munkaügyi ellenőrök, és a NAV munkatársai idén is folytatják az ellenőrzéseket.



Cseresnyés Pétert arról is kérdezték mit szól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi oktatási igazgatójának a szakképzés lebutításáról szóló nyilatkozatához. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szerint ez az állítás nem igaz, a szakiskolákban tanulók továbbra is minden olyan alapismeretet meg tudnak szerezni, amit eddig is, és ez elég ahhoz, hogy eredményesen befejezze tanulmányit.



Kérdésre válaszolva Dömötör Csaba abszurdnak és a felháborítónak tartotta, hogy Ahmed H. beperelte kormányt a nemzeti konzultáció ügyében, és 8 millió forintos sérelemdíjat és nyilvános bocsánatkérést vár. Indoklásul hozzátette: mégiscsak egy illegális bevándorlóról van szó, aki kövekkel támadt a magyar rendőrökre a határnál, és olyan szervezetek követelik a szabadon bocsátását, amelyek külföldről kapják támogatásaikat. Megjegyezte: azért is botrányos az ügy, mert Ahmed H. ügyvédje egy volt szocialista miniszter. Ezért arra kérte az MSZP-t és Karácsony Gergelyt, hogy tisztázza a helyzetet. Azt már látjuk, hogy a határzárat lebontanák, és ezek szerint már bűnöző bevándorlókat is védenek - jegyezte meg.



Szintén kérdésre válaszolva abszurdnak nevezte a DK-s Vadai Ágnes szavait, aki szerint a kormány egyszerűsített honosítással terroristákat engedett be Magyarországra. Dömötör Csaba hangsúlyozta: egyetlen bevándorlót sem engedtek be az országba. Az államtitkár Kövér László választási törvénnyel kapcsolatos szavairól kérdésre válaszolva azt mondta: a magyar választójogi törvény egyenlő esélyeket biztosít minden politikai pártnak.