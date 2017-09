Döntöttek a kannabisz legalizálásáról és az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezésekről

Az NVB elfogadta a mérgező növényvédő szerek elleni polgári kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről szóló jelentést



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén elfogadta a glifozát betiltását célzó európai polgári kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről szóló jelentést, és igazolást állít ki arról, hogy 5900 hiteles aláírás gyűlt össze.



A "Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől" elnevezésű európai polgári kezdeményezés szervezői azt akarják elérni, hogy az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, tiltsák be az egészségre és környezetre kockázatos glifozátot, a bizottság vizsgálja felül a növényvédő szerek jóváhagyására vonatkozó eljárást és határozzon meg olyan kötelező célszámokat, amely az egész EU-ban csökkenti a növényvédő szerek használatát.



Az Európai Bizottság januárban regisztrálta a polgári kezdeményezést, a kezdeményezés szervezői július 2-án állították le a gyűjtést és adták le a Nemzeti Választási Irodánál (NVI) a 41 - Magyarországon gyűjtött -, aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő ívet és a 6610 elektronikus aláírást tartalmazó CD-lemezt.



Az aláírásokat az NVI ellenőrizte és megállapította, hogy az egy éven belül gyűjtött aláírások közül 5900 érvényes.



Az NVB igazolást állít ki a hiteles aláírások számáról, ezt megküldi a magyarországi kezdeményezőknek, akik továbbítják az Európai Bizottsághoz.



Az európai polgári kezdeményezést a Lisszaboni Szerződés hozta létre, s mint jogintézménynek az a célja, hogy az Európai Unió polgárai is kezdeményezhessenek uniós jogalkotást az Európai Bizottságon keresztül. Ennek sikeréhez a brüsszeli testületnek el kell fogadnia, hogy a kezdeményezés uniós kompetenciába tartozik, ezt követően egy év áll rendelkezésre, hogy legalább hét uniós tagállamban összesen legalább egymillió aláírás gyűljön össze.



Egy-egy tagállamban az adott ország európai parlamenti képviselői mandátumszáma 750-szeresének megfelelő aláírás kell, hogy összegyűljön a kezdeményezés érvényességéhez, ez Magyarország esetében 15 750 szignót jelent.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutatási ügynöksége 2015 márciusában a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a világ egyik legnépszerűbb - és az Egyesült Államokban a legtöbbet használt - gyomirtóját.

Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden a kannabisz legalizálásáról és az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezéseket.A Magyar Liberális Párt két, a kannabisz legalizálásáról szóló népszavazási kezdeményezést nyújtott be. Az NVB egyhangú döntésekkel megtagadta az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését, a többi közt az egyértelműség hiányára hivatkozva.Az NVB két, az euró bevezetésére irányuló népszavazási kérdés hitelesítéséről is tárgyalt, mindkettőt Keresztény Zoltán, a Polgári Világ Pártja elnöke nyújtotta be magánszemélyként. Az NVB ezek hitelesítését arra hivatkozva tagadta meg, hogy a kérdés nem az Országgyűlés, hanem a kormány és a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik, emellett az alaptörvény burkolt módosítására irányul, amely rögzíti, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a forint, így tiltott tárgykörnek minősül. Mindezeken túl megtévesztőek is a kérdések a bizottság többségének véleménye szerint.