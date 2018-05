Douglas Murray: Európa vezető politikusai gyávák beismerni kudarcukat

Douglas Murray. Fotó forrása: mandiner.hu

Európa vezető politikusai gyávák beismerni a migrációval kapcsolatban elkövetett hibáikat - mondta Douglas Murray brit író az M1 aktuális csatornának adott exkluzív interjújában. Az Európa furcsa halála című, magyarul is megjelent könyv szerzője személyes tapasztalatain, beszélgetésein keresztül mutatja be a bevándorlás folyamatát és társadalmi következményeit.A szombaton sugárzott interjúban az író úgy fogalmazott: a migránsok kvóta szerinti elosztásáról szóló javaslattal arra kérik az uniós tagállamokat, hogy fizessenek olyan hibáért, amelyet Brüsszelben és Berlinben követtek el. Douglas Murray hazugságnak nevezte, hogy a tömeges migrációra gazdasági okok miatt szükség lenne Európában. A képzetlen, a befogadó ország nyelvét nem beszélő emberek tömeges bevándorlása nem hasznos, nem segít a szabad munkahelyek betöltésében - tette hozzá. Példaként említette, hogy öregedő és fogyó európai lakosság esetén az országokon belül kell arra ösztönözni az embereket, hogy több gyermeket vállaljanak.Az író kitért arra is: Angela Merkel német kancellár azt gondolta, hogy Európa bárkinek az otthona lehet, aki ide eljut. Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt a legprominensebb európai vezető, aki azt mondta, "hiszünk a határokban, az emberek rendezett mozgásában legális csatornákon keresztül" - fogalmazott.Douglas Murray a jövő héten Budapestre érkezik és előadást tart a V4-es magyar elnökség által szervezett, Európa jövőjéről szóló konferencián, ahol a tömeges migráció a kiemelt témák között szerepel. Ezzel kapcsolatban az író megjegyezte: elkezdett változni az a helyzet, hogy az emberek többségi véleményét nem lehet nyilvánosan kimondani. Az ilyen konferenciáknak szerepe van nem csak abban, hogy segítenek az információk megosztásában, hanem abban is, hogy bátorítják az embereket, emlékeztetik őket arra, hogy Európa közvéleménye széles körben hiszi, hogy jogunk van a saját hazánkhoz - hangsúlyozta Douglas Murray.