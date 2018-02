Drogbandát számoltak fel Nógrád megyében - videó

Nógrád megyében olyan kábítószerrel kereskedő bűnszervezetet számoltak fel, amely Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest, Zala és Somogy megyére is kiterjesztette tevékenységét.Nágel Tamás, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-nek kedden elmondta: lezárták a nyomozást és az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségre. Az ügyben huszonöt ember ellen folyik büntetőeljárás, nyolcan előzetes letartóztatásban vannak közülük. Tizenhárom - őrhalmi, endrefalvi, mohorai, hugyagi és salgótarjáni - vádlott ellen bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények, tizenkettő ellen kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmények miatt javasolnak vádemelést.A házkutatásokon csaknem egy kilogramm különböző színű port és kristályos anyagot, több mint kétkilónyi növényi törmeléket, valamint kábítószer és pszichoaktív anyag előállításához, értékesítéséhez szükséges tárgyakat és készpénzt foglaltak le. A 32 éves O. Attila salgótarjáni lakhelyén a rendőrök egy a drog előállítására kialakított helyiségre is bukkantak. A nyomozás adatai alapján a 27 éves őrhalmi K. Attila 2017 januárja előtt különböző kábítószereket és pszichoaktív anyagokat szerzett be és értékesített, majd a beszerzésre és továbbértékesítésre hálózatot alakított ki. A kábítószerből 2016 őszén két nő is fogyasztott. Ők ezután - a szakértői vélemény szerint emiatt - életveszélyes állapotba kerültek.