Eddig több mint 34 ezer család vette igénybe a csokot

Eddig összesen 34 ezer 500 család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) a tavaly júliusi bevezetés óta, ami összesen 81,5 milliárd forintos támogatást jelent - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.



A kormány képviselője kiemelte, a csok népszerűségének folyamatos növekedését jól mutatja, hogy a novemberi lezárt adatok szerint újabb 10 százalékkal bővült a támogatottak köre.



Novák Katalin hangsúlyozta továbbá, hogy a tízmillió forintos vissza nem térítendő támogatást megkapók 82 százaléka vállalt előre gyermeket, ami jól mutatja, hogy a csok az otthonteremtés mellett a gyermekvállalást is képes ösztönözni.



A kabinet szeretné, ha a magyar családok is éreznék, hogy Magyarország erősödik, ezért a következő évben több pozitív változás is történik az érdekükben - fejtette ki az államtitkár, kiemelve, hogy a 2017-es költségvetésben minden eddiginél nagyobb, összesen 211 milliárd forintos, felülről nyitott keret áll rendelkezésre az otthonteremtési programra.



Magyarország jövőre az OECD-átlag közel kétszeresét, a GDP 4,7 százalékát fordítja a családok támogatására - tette hozzá.



Novák Katalin emlékeztetett, az otthonteremtési program részét alkotja a csok vissza nem térítendő támogatása és kedvezményes hitelkonstrukciója mellett az áfavisszatérítés lehetősége, a 27-ről 5 százalékra csökkentett kedvezményes áfakulcs, a nemzeti otthonteremtési közösségek rendszere, továbbá az egyszerűsített építési eljárás.



Az államtitkár a kifizetett támogatásokra példaként említette, hogy eddig 4500 család vette igénybe az áfavisszatérítés lehetőségét, összesen 19 milliárd forint értékben.



Novák Katalin emellett megjegyezte, a családtámogatások fontos részét jelentik az adókedvezmények is, amelyeket több mint egymillió család vehet igénybe. Ráadásul 2017-ben tovább növekszik a két gyermeket nevelők adókedvezménye, ami évente 60 ezer forintos többletmegtakarítást jelent majd az érintett családoknak - fejtette ki az államtitkár, hozzátéve, az első házasok továbbra is két évig vehetik igénybe a havi 5 ezer forintos adókedvezményt, akkor is, ha közben gyermeket várnak, továbbá a minimálbér 15 százalékos emelésével a gyed maximális összege is emelkedik: a jelenlegi 155 ezer 400 forintról 178 ezer 500 forintra, ami mintegy 84 ezer gyermekes szülőnek jelent többlettámogatást.