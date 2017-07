EFOTT 2017: Dévényi Tibi bácsi napja van, jön a retro megashow

A legjobb magyar borok mellett 6 decis söröket csapolnak (5 deci áráért), és egy külön fesztivál market is gondoskodik majd a napi energiabevitelről.

A HÖOK – TELEKOM Party Arénában este 10 órától Dévényi Tibi bácsi 70 éves születésnapi megashow-ja lesz, sztárvendégekkel (Betty Love és Náksi Attila (ex Soho Party), Bon-Bon, Szandi, Takáts Tamás, Groovehouse, Vincze Lilla, Mikler Roland).Hamarosan körbejáruk a fesztivál területét, és jelentkezünk a részletekkel.Úgy még nem indultunk neki egy fesztiválnak sem, hogy már a kezdés előtt elment volna a hangunk - most azonban ez a helyzet. De nem azért, mert a Győrtől Martonvásárig vezető utat - a Velencei-tótól kb. 15 km-re van a szállásunk - , énekelve tettük meg, hanem mert a kánikula kellős közepén torokfájással bajlódunk. Erre pedig egy gyógymódot ismerünk: jöhet a teljes fertőtlenítés pálinkával. Mi azért nem szedünk gyógyszert,- akinek egyébként jobbulást kívánunk, és reméljük, mihamarabb visszatér a képernyőre.Az EFOTT kapui 17 órakor nyíltak meg, ma, a -1. napon akusztikus koncertekkel és kempingbulival várják a hetijegyeseket.Hamarosan mi is csatlakozunk a fesztivál vérkeringésébe, addig jöjjön egy kis ízelítő a programból, hasznos információkkal:Újrahódítja Velencét az EFOTT: július 11-től hat napon keresztül, több mint 200 zenei program mellett kínál ínycsiklandó gasztro- és turisztikai lehetőségeket a rendezvény. A legsportosabb fesztivál címhez híven kedveznek majd a csoportos és extrém sportok szerelmeseinek is. Világhírű fellépőkkel, a legmenőbb hazai bandákkal igazán tartalmas hét várja a zene és a vízpart szerelmeseit, amely akár egy nyaralással is felér.Akik szeretnek a természetben lenni, azok minden bizonnyal élvezni fogják a tóparti kerékpárúton való tekerést, de akár lovaskocsira is ülhetnek, és bórkostolás közben fedezhetik majd fel a régió rejtett szépségeit. És hogy mi mindennel lehet még eltölteni a nappalokat? Például sporttal! Fesztiválozni jönnek a magyar teqball válogatott tagjai, a hagyományos csapatsportok mellett pedig akár sárkányhajózni vagy wakeboardozni is lehet.‒ Zenei téren is igazi csemegékkel készülünk idén. A 0. napon Dévényi Tibi bácsi és barátai csinálnak igazi házibuli hangulatot, csütörtöktől pedig egymás után állnak színpadra olyan hazai kedvencek, mint a Punnany Massif, a Tankcsapda, a Hallott Pénz vagy az exkluzív, kifejezetten az EFOTT-rakészült látványos show-val érkező Brains. Világsztárokból sem lesz hiány, 12 év után újra hazánkba látogat például Sean Paul, élvezhetjük a Hurts és Tinie Tempah koncertjeit, de velünk lesz Borgore, Dyro, Flix Pavilion és a Vinai is – mondta el Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.Mindemellett közel 100 civil szervezet készült különféle hasznos és érdekes programmal, vitatémákkal, előadásokkal, az Egyetemek Udvarán pedig arra is lesz lehetőség, hogy a fiatalok közelebbről és egy kicsit oldottabb környezetben ismerjék meg a felsőoktatási intézményeket.Aki nem akar lemaradni semmiről, annak érdemes letölteni az ingyenes EFOTT applikációt, amelyben a színpadok programjai mellett minden esemény pontos információja megtalálható.