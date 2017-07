EFOTT 2017: Sean Paul és szexi táncoslányai teltházas bulin pörögtek - friss fotók

Ami idén a VOLT-nak a Linkin Park, az az EFOTT-nak Sean Paul - erre gondoltunk, amikor egyre csak gyűlt és gyűlt a tömeg a nagyszínpad elé, míg végül a kezdésre szinte moccanni sem lehetett a küzdőtéren. A hasonlat eddig állja meg a helyét, mert bármennyire is felpörgette a hangulatot a jamaicai előadó, akárhány "köszönöm"-öt mondott a szíve mélyéről, akármit hadart a mikrofonba, azért ez messze volt egy szuper koncertélménytől.Persze, nem is erre számítottunk Sean Paul munkásságát ismervén, hiszen koncertélmény akkor lett volna, ha például a Cheap Thrills alatt Sia is a színpadon van. Egy össznépi bulit vártunk, aminek jó is volt az egész, akármerre néztünk, mindenki mosolygott, a lányok tekergették a csípőjüket, a fiúk sem akartak lemaradni. Ami viszont elvitathatatlan: Sean Paul két szexi táncoslányának hatalmas taps járt, végtelenül profi és látványos táncuk vitte az egész show-t.Bővebb beszámoló és Borgore-interjú a péntekről később. :)Leugrottak előttünk a mélybe Velencén, ment a pogózás isOsztálykirándulás-hangulatban érkeztünk az EFOTTra, mert a velencei vasútállomástól a hivatalos tranzitbusszal utaztunk. Bár többen próbálkoztak azzal, hogy útközben énekeljünk is - természetesen a Despacitót - , szerencsére ezt megúsztuk, a jókedv maradt nélküle is. Egyébként 300 forint a menetjegy, kényelmesen és gyorsan megérkeztünk a fesztiválra, még azt is ki lehetett bírni, hogy nem ment a klíma - estefelé sem volt már az a nagy kánikula, és ma, pénteken is csak 25 fok maximumot ír az előrejelzés Lélekben gyakorlatilag reggeltől akoncertjére készültünk - ezért se nagyon akartuk hallani a Despacitót. A magyar metalegyüttes Élet című dalával szerepelt az idei eurovíziós dalválasztó műsorban a köztévén, és őszintén bevalljuk, mi akkor "kattantunk rá" a zenekar munkásságára. Azóta végtelenszer lejátszottuk már a számaikat, a tavalyi Barba Negra Track koncertfelvételüket napjában többször is végigtomboltuk. Szóval nagyon vártuk már, hogy élőben is halljuk a Szerelmetlen Dalt, a Csak Te, a Madár, a Szeresd Bennem, a Híd című számokat, nem beszélve a Ketten Egyedül, vagy az Este van dalokról.A következőre emlékszünk: beálltunk az első sorba, megszólalt Köteles Leander brutálisan, fantasztikusan jó hangja, a dobok-húrok közé csapott Jankai Valentin, Czifra Miklós, Vermes András. Sorra jöttek a fenti dalok, tomboltunk, körülöttünk egyre többen lettek, beindult a pogózás, ment a hajrázás. Áradt az energia, üvöltöttük a sorokat. (Bár leginkább csak magunkban, mert a hangunk azért továbbra sem jött vissza.) Éreztük, ahogy elmúlik minden nyavalyánk, elengedünk minden feszültséget. Aztán sajnos túl gyorsan véget ért mindez, mert Leander közölte, hogy lejárt az idejük, jön az utolsó szám. Hiába követelte őket vissza a tömeg, tényleg nem tudtak többet játszani, ellenben utána a kordonoknál lehetett velük beszélgetni. Mi nem oda, hanem a Facebook-oldalukra mentünk fel, hogy megnézzük, mi a következő állomásuk, mert az kizárt, hogy ebből az őrületből elég legyen ez a szűk egy óra. Július 21-én újra Barba Negra Track...A gyógyerejű tombolda után a Brains bulijára mentünk a nagyszínpadhoz, idén már nem először csapattuk Columboék zenéjére, most is szuper volt. Egyébként így negyedik napra egészen megbarátkozunk az érzéssel, hogy a korátlag felett vagyunk egy picivel, mi is visszacsöppentünk a sulis évek hangulatába.Fotós kollégánk, aki szerdán azt szúrta ki, hog Vujity Tvrtko Bubamarát énekelt egy sátorban, csütörtökön azt vette fejébe, hogy a Bungee Jumping kosarából szeretne képeket készíteni. Először a budapesti Horváth Tivadart kísérte a magasba, aki első ugrására készült. A fiatal grafikus elég határozottan vetette magát a mélybe, Marcinak résen kellett lennie a gépével, sikerült:Tivadar utána felpörögve és elégedetten elmondta a kisalfold.hu-nak, hogy az ugrás előtt nem arra figyelt, mennyire izgul, hanem megélni, uralni akarta a pillanatot, a zuhanást. Azt mondta kiugorni izgalmas, félelmetes - a biztonságos felszerelés ellenére is - kockázatos érzés. Az ugrás előtt mondta is a haverjának, hogy videózzon, mert ha meghal, legalább legyen fent a YouTube-on. Szerencsére nem a tragédiával került be a hírekbe, mutatjuk, Tivadar él és virul:



Az ugrás ára egyébként 8000 forint, ha valaki csak fel akar menni, megcsodálni a panorámát, 2000 forintot kérnek érte.S ha már az árak, a csapolt sör 490 forint - hat deci öt áráért -, a dobozos soproni 630 forint. A rövid italok 4 centjéért 890 forintot kérnek, az olcsóbb bor decije 250 forint. Az ásványvíz 300, az üdítők 450 forintba kerülnek. Tibi atyánál nagyon népszerű a vodka limonádé 990 forintért, vödör fröccsöt 1600 forintért kaphatunk. Jó hír az is, hogy kedvencünk, a Fény mindössze 700 forint! Az ételkínálat nagyon bőséges, még garnélás nyársat is kaphatunk, de van Zsíroskenyérpont, hot-dogos, pizzás is, az árak itt is az egyetemisták pénztárcájára szabva.

Nulladik nap

Ennyi látogatót várnak



Százhúsz-százharmincezer embert várnak az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára (EFOTT), amelyet július 11. és 17. között rendeznek Velencén - mondta a fesztivál igazgatója a rendezvény szerdai hivatalos megnyitóján.



Maszlavér Gábor elmondta: hat nap alatt mintegy húsz zenei helyszínen körülbelül kétszáz fellépő szórakoztatja a fesztivál résztvevőit. Az EFOTT kedden egy tábortüzes, utcazenélős, akusztikus koncertekkel tarkított beköltözőnappal kezdődött, szerdán pedig az idén hetvenéves Dévényi Tibor vezetésével rendeznek retro bulit - tette hozzá a fesztiváligazgató.



Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke elmondta: az EFOTT mára a tradíciók megőrzése mellett nagyfesztivállá vált, amelyen külhoni hallgatói szervezetek is képviseltetik magukat és civilszervezetek is bemutatkoznak. Gulyás Tibor szerint az EFOTT generációk találkozójává is vált, a felvételi ponthatárokat váró fiataloktól a hallgatókon át a már végzettekig terjed a résztvevők köre, sőt van, aki már családjával érkezik.



Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára felidézte, hogy 1976 óta rendezik meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, amelyen a kezdetekben csupán mintegy háromszázan vettek részt. A fesztivált, amelynek látogatószáma 2015-ben lépte át a százezret, eredetileg minden évben más-más helyszínen rendezték, ám 40 év után Velencén állandó otthonra talált.



A házigazda azonban továbbra is mindig más felsőoktatási intézmény, idén a fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem. Koszti András, Velence polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a strandon és a fesztiválhelyszínen kívül kiváló túraútvonalakat, kerékpárutakat és a tó körüli pezsgő kulturális életet is kínál Velence az EFOTT-ra érkezőknek.



L. Simon László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy 2016-ban a velencei vendégéjszakák 115 százalékkal növekedtek az előző évihez képest, tavaly mintegy kétszázezer vendégéjszakát töltöttek el a tóparti városban a turisták. Ebben jelentős szerepet játszottak az EFOTT-ra érkezők, akik ezzel a város idegenforgalmi bevételeinek növekedéséhez is hozzájárultak.



A legjobb magyar borok mellett 6 decis söröket csapolnak (5 deci áráért), és egy külön fesztivál market is gondoskodik majd a napi energiabevitelről.

Amikor szerda késő este azzal hívott fel fotós kollégánk, hogy Vujity Tvrtko nótaszámot énekel és sátornyi egyetemista táncol rá, azt gondoltuk, elég sört ivott már. De aztán most megmutatta képeken:... és a hivatalos sajtóanyag is beszámolt róla, idézzük:"Mindeközben a Muzsika Szigetén- Az egyetemista éveimet külföldön töltöttem, így nekem mostanra jött el az első EFOTT ideje. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok a magyar népzenét és a cigányzenét is megismerjék, mert ezek óriási értéket képviselnek. Azt gondolnánk, hogy ez a stílus nehezen illeszthető be egy mai fesztivál programjába, de működik, és ha valakinek ez egyszer megtetszik, az örök életre szól – lelkesített a riporter."Mutatjuk a nulladik napot képeken:Bejártuk a fesztivált a nulladik napon, avagy: mit csinálnak nappal az egyetemisták Velencén?Tájfutással indítottuk az első EFOTTunkat, mert az akkreditációnk átvétele után kb. 10 percünk maradt odaérni a hivatalos megnyitóra. Ismeretlen terepen ez nem valami sok idő, de egy fiatal önkéntes útbaigazított minket. Pontosabban a következő lila pólós önkéntesig navigált, ő meg a következőig, aki szintén a következőig, de aztán már ott is voltunk a helyszínen, bőven időn belül. (Ami a sajtótájékoztatón elhangzott, azt keretes írásunkban olvashatják.) A beszédek után körbevezettek minket a fesztivál területén, olyan helyekre is benézhettünk, amiket akkor még elzártak a szórakozók elől. A nulladik napon ugyanis kb. 80 százalékos készültséggel üzemelt a fesztivál, a Civil Térre akkor költöztek be a szervezetek, a nagyszínpad, de a vidámpark is építés alatt állt.Előszörfelé vettük az irányt, ami elég hosszú szakaszon át tart, ésAztán számunkra is világossá vált, hogyhanem az EFOTTon aztán van lehetőség mindenre, a strandröplabdától kezdve a sárkányhajózáig. Még műjégpálya is üzemel!A fesztivál látogatói 70 százalékban hallgatók, a legtöbbjük hetijegyes, és ők igazán kihasználják ezeket a sportprogramokat, amikor körbesétáltunk, akkor is azt láttuk, hogy ment a vízifoci, víziröplabda, meg a teqball is. A napijegyes, inkább a koncertekre érkező vendégek az esti helyszíneket látogatják, azokat is sorra vettük - minden épülgetett, szépülgetett. AA HÖOK Party Aréna szerda este már dübörgött, ahogy beharangoztuk, ott rendezték Dévényi Tibi bácsi születésnapi megashowját, sztárvendégekkel.Étel-ital körképünket majd ma tesszük teljessé, azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy 6 decis söröket csapolnak (5 deci áráért) - ez a bejelentés egyébként akkora népszerűségre tett szert, mintha meghívtak volna egy újabb világsztárt a nagyszínpadra.A nagyszínpadon egyébként csütörtökön fellép a 30Y, Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif és a Brains. Mi leginkább a Leander Kills koncertjét várjuk a Berentzen színpadon, este 10-kor. (Ezúton is üzenném a hangomnak, hogy a fél éve várt koncerten akkor is ott fogok üvölteni az első sorban, ha ő nem úgy gondolja. A torokfájás már elmúlt, úgyhogy jöjjön vissza hozzám azonnal!)A HÖOK – TELEKOM Party Arénában este 10 órától Dévényi Tibi bácsi 70 éves születésnapi megashow-ja lesz, sztárvendégekkel (Betty Love és Náksi Attila (ex Soho Party), Bon-Bon, Szandi, Takáts Tamás, Groovehouse, Vincze Lilla, Mikler Roland).Hamarosan körbejáruk a fesztivál területét, és jelentkezünk a részletekkel.Úgy még nem indultunk neki egy fesztiválnak sem, hogy már a kezdés előtt elment volna a hangunk - most azonban ez a helyzet. De nem azért, mert a Győrtől Martonvásárig vezető utat - a Velencei-tótól kb. 15 km-re van a szállásunk - , énekelve tettük meg, hanem mert a kánikula kellős közepén torokfájással bajlódunk. Erre pedig egy gyógymódot ismerünk: jöhet a teljes fertőtlenítés pálinkával. Mi azért nem szedünk gyógyszert,- akinek egyébként jobbulást kívánunk, és reméljük, mihamarabb visszatér a képernyőre.Az EFOTT kapui 17 órakor nyíltak meg, ma, a -1. napon akusztikus koncertekkel és kempingbulival várják a hetijegyeseket.Hamarosan mi is csatlakozunk a fesztivál vérkeringésébe, addig jöjjön egy kis ízelítő a programból, hasznos információkkal:Újrahódítja Velencét az EFOTT: július 11-től hat napon keresztül, több mint 200 zenei program mellett kínál ínycsiklandó gasztro- és turisztikai lehetőségeket a rendezvény. A legsportosabb fesztivál címhez híven kedveznek majd a csoportos és extrém sportok szerelmeseinek is. Világhírű fellépőkkel, a legmenőbb hazai bandákkal igazán tartalmas hét várja a zene és a vízpart szerelmeseit, amely akár egy nyaralással is felér.Akik szeretnek a természetben lenni, azok minden bizonnyal élvezni fogják a tóparti kerékpárúton való tekerést, de akár lovaskocsira is ülhetnek, és bórkostolás közben fedezhetik majd fel a régió rejtett szépségeit. És hogy mi mindennel lehet még eltölteni a nappalokat? Például sporttal! Fesztiválozni jönnek a magyar teqball válogatott tagjai, a hagyományos csapatsportok mellett pedig akár sárkányhajózni vagy wakeboardozni is lehet.‒ Zenei téren is igazi csemegékkel készülünk idén. A 0. napon Dévényi Tibi bácsi és barátai csinálnak igazi házibuli hangulatot, csütörtöktől pedig egymás után állnak színpadra olyan hazai kedvencek, mint a Punnany Massif, a Tankcsapda, a Hallott Pénz vagy az exkluzív, kifejezetten az EFOTT-rakészült látványos show-val érkező Brains. Világsztárokból sem lesz hiány, 12 év után újra hazánkba látogat például Sean Paul, élvezhetjük a Hurts és Tinie Tempah koncertjeit, de velünk lesz Borgore, Dyro, Flix Pavilion és a Vinai is – mondta el Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.Mindemellett közel 100 civil szervezet készült különféle hasznos és érdekes programmal, vitatémákkal, előadásokkal, az Egyetemek Udvarán pedig arra is lesz lehetőség, hogy a fiatalok közelebbről és egy kicsit oldottabb környezetben ismerjék meg a felsőoktatási intézményeket.Aki nem akar lemaradni semmiről, annak érdemes letölteni az ingyenes EFOTT applikációt, amelyben a színpadok programjai mellett minden esemény pontos információja megtalálható.