Egérrágta a disznósajtot egy húsboltban

A szakemberek a leromlott műszaki-, higiéniai állapotú húsboltban és a hozzátartozó előállító helyen számos hiányosságok tapasztaltak, többek között az egység egész területén nem volt folyó meleg víz, hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei. Az eszközfertőtlenítő berendezéseket nem üzemeltették. A mosogatásához, takarításhoz a vizet egy fatüzelésű kazán nyitott tartályából nyerték.A létesítmény minden helyisége túlzsúfolt volt. Az épületen kívül, a szabadban is végeztek résztevékenységeket, az ellenőrzés időpontjában például sertésfejet főztek, de a zsírsütéshez használt üstöt is kint helyezték el. A vizsgálat idején a ládamosó helyiségben épp dugulás volt, a szennyvíz a kolbászt érlelésére használt terembe folyt.A hűtőterekben a csomagolt és csomagolatlan, félkész- és késztermékeket szabálytalanul egy légtérben tárolták. A pácolós hűtőkamrában az ajtókeret levált, a padozat sérült, nem résmentes, az ott tárolt élelmiszeren egérrágás nyomait, egérürüléket találtak az ellenőrök.Az egység nem rendelkezett az állati eredetű hulladék tárolására alkalmas hulladéktárolóval sem. Az előállítás során keletkezett selejtet, valamint a kereskedelmi egységekből származó visszárut elkülönítés és jelölés nélkül, egyéb felhasználásra szánt élelmiszerekkel együtt tárolták.Adminisztratív problémák is bőven akadtak: a dolgozók egészségügyi alkalmassága 2015-ben lejárt, érvényes egészségügyi nyilatkozattal egyikük sem rendelkezett. Gyártmánylapot 12 termékről tudtak bemutatni, holott az árlista szerint a boltban 50 termékféleséget készítettek. A termelésről napi nyilvántartást nem vezettek, nyomon követési rendszert nem működtettek. Az előállítás nagyságrendje jelentősen túllépi a jogszabályban engedélyezett mértéket.A szakemberek az egység fagyasztókamráját zárolták. Ennek tételes átvizsgálását követően, a két ellenőrzés alkalmával végül összesen 120 tétel, több mint 9,5 tonna élelmiszer forgalomból történő kivonását és megsemmisítését rendelték el.A súlyos élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt az egység kereskedelmi és előállítói tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek, valamint a vállalkozót kötelezték a termékvisszahívásra. Az üzletből Győr-Moson-Sopron megyei és a környező megyékben található üzletekbe szállítottak termékeket.Az érintett bolt adatai elérhetők a jogsértés listán. Az eljárás folyamatban van, az ügyben milliós nagyságrendű bírság várható.