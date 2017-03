Egy évre meghosszabbíthatják Jordán Tamás kinevezését Szombathelyen

A direktor ezt az áthidaló megoldást saját maga javasolta megfontolásra a színház fenntartói számára, miután a korábban kiírt ügyvezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánították, az ismételt kinevezésére tett javaslat pedig nem kapta meg a szükséges többséget az önkormányzati testületben.



Jordán Tamás az MTI-nek akkor azt nyilatkozta: a szerződés meghosszabbítására azért lenne szükség, hogy a következő évadot tervezni, a társulat tagjait pedig szerződtetni lehessen. Bejelentette azt is, hogy ismét indulni fog a pályázaton és bízik abban, hogy a megismételt pályázati eljárás minden szempontból tiszta és megnyugtató helyzetet teremt.



A Weöres Sándor Színház ügyvezetői tisztségére tavaly december 15-én írt ki pályázatot Szombathely önkormányzata, miután a jelenlegi ügyvezető ötéves megbízása idén szeptember végén lejár. Az állásra ketten adták be a pályázatukat, Dér András filmrendező és Jordán Tamás színművész, a teátrum jelenlegi vezetője.



Március 2-i ülésén az intézményt fenntartó szombathelyi közgyűlés ülésén a színházigazgatói kinevezésről nem tudtak dönteni, a városvezetés ugyanis a pályázati eljárás sérülésére hivatkozva - a másik pályázó, Dér András filmrendező pályázati anyaga kiszivárgott és ezért ő visszalépett - előbb új pályázat kiírását javasolta, majd az egyedüli pályázóként maradt Jordán Tamás harmadszori kinevezéséről is szavazott, de mindkét esetben patthelyzet alakult ki, így a név szerinti szavazás után végül mégis eredménytelen lett a pályázat.