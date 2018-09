Egy fővárosi gyroszos alkalmazottja volt az erőszakoló afgán menekült, akit keres a rendőrség

Egy budapesti gyroszos alkalmazottja volt az erőszakoló afgán migráns







A TV2 hírműsorának riportja szerint a 18 éves afgán migránst csak 3 napja vették fel a belvárosi gyroszoshoz, és éjszaka egyedül volt a büfében. A nő vendégként tért be, a férfi pedig berángatta a szolgálati mosdóba, majd megerőszakolta a fiatal nőt.



A férfi, aki hajnalban elmenekült, próbaidőn volt a boltban, és a tulajdonos vasárnap hajnalban azt mondta a rendőrségen, hogy épp fel akart neki mondani, mert nagyon nem volt megelégedve a munkájával.



Szexuális kényszerítés miatt keres egy 18 éves afgán férfit nagy erőkkel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK); az ügyben külön nyomozócsoport alakult. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi menekültstátuszt kapott Magyarországon.Dudás-Kanyog Andrea, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának sajtóügyeletese vasárnap a rendőrség Teve utcai épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta: a belvárosi rendőrök azért indítottak nyomozást Sarhadi Bilal Ahmad ellen, mert - a jelenlegi adatok szerint - a férfi vasárnap hajnali 3 órakor egy V. kerületi gyorsétterem mosdójában "szexuális aktus eltűrésére" kényszerített egy nőt, majd elmenekült a helyszínről.A rendőrség nagy erőkkel megkezdte a férfi felkutatását - közölte."A férfi Magyarországon menekült státuszúként tartózkodott" - írta vasárnap délutáni közleményében a BRFK. Csécsi Soma, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére telefonon azt mondta, a férfi oltalmazott státuszban van Magyarországon és 2017 nyara óta él az országban.Hozzátette, Budapest rendőrfőkapitánya az ügy vizsgálatára külön nyomozócsoportot hozott létre, amelybe jelentős erőket csoportosítottak át. Ellenőrzik a férfi ismerőseit, a tömegközlekedési eszközöket és bizonyos főbb útvonalakat is.Csécsi Soma az M1 aktuális csatorna híradójának kora este azt mondta: kiemelten ellenőrzik a vasúti pályaudvarokat is. Közölte továbbá: a BRFK intézkedett a nemzetközi elfogatóparancs kiadására. A rendőrség honlapján megjelent közleményükben azt írták: mivel felmerült a gyanúja annak, hogy a férfi külföldre szökik, az ügyben eljáró Budapesti Rendőr-főkapitányság - a nemzeti elfogatóparancs mellett - kezdeményezte az európai elfogatóparancs kiadását is, amelyet a Budai Központi Kerületi Bíróság ügyeletes bírója soron kívül elrendelt.Hozzátették, a nyomozók az afgán férfi elfogása érdekében felvették a kapcsolatot az osztrák és a német társhatóságokkal. A közleményben tudatták azt is: a sértett feljelentést tett, ennek alapján indult el a nyomozás.A rendőrség honlapján vasárnap közzétették a férfi fényképét. Azt kérik, hogy aki felismeri, tudomása van a hollétéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

Korábban írtuk:

