Egy igazán szép magyar történet egy kisfiúról és a csatornázási művek-munkatársáról

A hatéves Áron soha ki nem száradó gyurmából hűséges lény-barátot formált magának. A kisfiú állandóan magával hordta, éjszaka az ágya mellé tette, nappal is mindenhová elkísérte. Még oda is, ahová a király is gyalog jár. Egy ízben a gyurmalény a lefolyóba pottyant. Nem tudták kiszedni - írja a HVG.hu Kis idő múlva Áron elhatározta, megkeresi a gyurmáját, bárhol legyen is. „Mama, írjunk levelet a szennyvízelvezető munkatársaknak"- mondta. És mivel nagyon komolyan mondta, édesanyja , Hunya Csilla - aki a történetet a Facebookon osztotta meg - belement. Áron diktált, anyuka írt.„Tisztelt Szennyvízelvezető Munkatársak!2017. március 11-én, este 17:00 körül a wc-be ejtettem zöld színű intelligens, pattogó gyurmámat. Szakad és törik, ha beteszed hűtőbe. A szemek nem voltak benne. És még nyúlik is.Kérem, amennyiben fennakadna valamelyik csövükben, vagy odamenne hozzátok, küldjétek vissza a címemre. A lakásunk a magasföldszint 4-ben található.Nagyon várom, hogy visszajöjjön. Vagyis jó lenne, ha visszahoznátok nekem.Áron (6 éves)A szüleim neve, akik segítettek leírni pedig János és Csilla."A levelet az édesanya nem akarta elküldeni, azt tervezte, hogy titokban vesz a fiúnak gyurmát a „Szennyvízelvezető Munkatársak" nevében. De férje megelőzte, elküldte a levelet.És két nap múlva a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kommunikációs vezetője e-mailen válaszolt.„Kedves Áron!Biztosan nagyon szerethetsz gyurmázni és nagyon szomorú vagy, hogy beejtetted a játékodat a lefolyóba. Valószínűleg ez a gyurma már messze jár a házatoktól a föld alatti csatornarendszerben és hamarosan megérkezik a szennyvíztisztító telepre. A csatornarendszerben, a sűrű szennyvízben megtalálni szinte lehetetlen. A tisztítótelepen, ahol először a darabos szennyeződéseket szűrik ki a szennyvízből, még lehetne rá esély, hogy megtaláljuk, de gondolj csak bele, addigra amire odaér, mennyi szennyezés érheti a játékodat. Még akkor is, ha alaposan lefertőtlenítenék a szüleid, sem lenne jó ötlet újra a kezedbe venni és játszani vele.Tudod, nekünk minden szennyező anyagot, így a véletlenül vagy szándékosan beleejtett tárgyakat is el kell távolítanunk a szennyvízből, azért, hogy utána újra a Dunába, az élő vízbe visszaengedhessük a tisztított vizet. Ez nagyon fontos, mert majd biztosan tanuljátok az iskolában, hogy VÍZ nélkül nincs élet. Képzeld, ez olyan nagyon fontos dolog, hogy még világnapja is van a víznek március 22-én.Arra gondoltunk, hogy e közelgő világnap alkalmából, és azért, mert nagyon szeretnéd visszakapni a gyurmádat, néhány munkatársammal összefogva közösen, megajándékozunk egy újjal.Ha szeretnéd megnézni, hogy mi történik a lefolyón lehúzott dolgokkal, hogyan tisztítjuk meg a szennyvizet, akkor szívesen látunk szüleiddel a közelgő Víz Világnapja alkalmából, március 25-én, szombaton, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen tartandó lakossági nyílt napunkon, ahol az ajándék gyurmát is odaadhatnánk. Ehhez kérd meg a szüleidet, hogy keressenek bennünket a 459-1697-es telefonszámon.Várjuk jelentkezéseteket szeretettel:Bátori Mariannakommunikációs vezetőFővárosi Csatornázási Művek Zrt."Hunya Csilla a posztja végén megköszöni a gesztust. „Áron ugyan nem a saját gyurmáját kapja vissza, de valamennyien biztosak vagyunk abban, hogy ez a rengeteg szeretettel, összefogással, empátiával „töltött" új gyurma képes lesz feledtetni vele az előzőt. (és micsoda lények születhetnek majd ilyen alapanyagból!!!) Ráadásul még mi, szülők is visszakapunk valamit: egy adagot a világba, az emberekbe vetett hitünkből."