Egy nap alatt 5 alkalommal rabolt egy férfi, most 12 év fegyházra ítélték érte

Mint erőszakos többszörös visszaesőt 12 év fegyházra ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt férfit, aki 2015 októberében egyetlen nap alatt több embert - köztük kiskorúakat is - megtámadott a fővárosban azért, hogy megszerezze értékeiket - közölte a fővárosi főügyész szerdán az MTI-vel.



Ibolya Tibor felidézte: a férfi ellen tavaly márciusban felfegyverkezve elkövetett rablás, kifosztás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat.



A férfi 2015. október 19-én Budapesten X. kerületi gyorsétterem mosdójában két kiskorút szólított meg azzal az ürüggyel, hogy a lánytestvérét kirabolták és a két fiú hasonlít az elkövetőkre.

Felszólította ezért őket arra, hogy menjenek ki vele az étterem parkolójába, ahol a testvére megnézi, valóban ők támadták-e meg korábban.

A két kiskorú sértett nem mert ellenállást tanúsítani, ezért követték a vádlottat, akinek a felszólítására később mindketten átadták a mobiltelefonjukat. A férfi ezután az egyik sértett zsebeit is átkutatta, ahonnan több ezer forintot vett ki, majd elhagyta a helyszínt.



A vádlott ezután egy XIII. kerületi benzinkúton az egyik alkalmazottól rabolt különböző értékeket és a kasszából készpénzt, miután a zsebében tartott késsel megfenyegette, és közölte vele, hogy fegyver is van nála.



A vádlott a vád szerint még ugyanezen a napon három másik bűncselekményt követett el, mindegyiket a XIV. kerületben, általában mobiltelefont és készpénzt tulajdonított el.



Az ítélet nem jogerős.