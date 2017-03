Egy városnyi vendéget várnak a vizes VB-re

Közel 350 ezer nézőt várnak a nyári vizes világbajnokságra, köztük 85 ezer külföldit, a versenyzők és kísérőik elszállásolására mintegy 85 ezer vendégéjszaka szállodai kapacitást kötöttek le - közölte Borsa Miklós, a világbajnokságot szervező és lebonyolító Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője az MTI érdeklődésére csütörtökön.



A világbajnokság július 14. és 30. között lesz, a versenyzők öt helyszínen, Budapesten a Duna Arénában, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, a Batthyány téren és a Városligetben, illetve Balatonfüreden, és 6 sportágban - úszás, vízilabda, műugrás, óriás toronyugrás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás - mérhetik össze tudásukat.



A Bp2017 Kft. a világbajnokságra érkező versenyzők, kísérők, sajtómunkatársak, valamint a FINA delegáltjai számára foglal szálláshelyeket. A lekötött kapacitás napi 4700 szoba, összesen 85 ezer vendégéjszaka.



Kitért arra is, hogy a világbajnokságra eddig 65 ezer jegy kelt el, a jegyértékesítés folyamatosan zajlik a FINA hivatalos weboldalán és az Eventim hálózatában.



A FINA világbajnokságok történetében először nem egy, hanem két városban rendeznek versenyeket, hiszen a nyíltvízi úszásnak Balatonfüred ad otthont. A városban már most nehéz szállást találni a versenyek idejére, és bár a Balaton üdülőterületei mindig is kedveltek voltak a nyári hónapokban, a világbajnokságnak köszönhetően idén az északi part szálláshelyei még keresettebbek lesznek - tette hozzá Borsa Miklós.