Egyeztetni kell a margitszigeti teniszcsarnokról Rogán és Tarlós szerint

A kabinet fontosnak tartja a leromlott állapotú, méltatlanul elhanyagolt margitszigeti teniszcsarnok megújítását - hangsúlyozta a KTK.



A létesítmény megvalósítására azonban csak a fővárosi önkormányzattal egyeztetve és Budapesttel egyetértésben kerülhet sor - emelték ki.



Az ügyben kedden tárgyalt a kormányt képviselő Rogán Antal Tarlós Istvánnal - írták.



A közlemény szerint egyetértettek abban, hogy a tervezés során előnyben kell részesíteni a történelmi rekonstrukciót, meg kell őrizni a pihenőpark jellegét és arculatát.



A Főpolgármesteri Hivatal hangsúlyozta, hogy Tarlós István és Rogán Antal "megállapodott abban", hogy teniszcsarnok építését - a meglévő teniszstadion helyén - elvileg a főváros is támogatja, de - egyetértésben a kormánnyal - nem abban a formában, ahogyan a parlament elé került.



Megállapodtak abban is, hogy a beruházást csak a fővárosi önkormányzattal egyeztetve, Budapest egyetértésével hajthatják végre, korábban azonban ilyen tárgyalás nem zajlott.



A főpolgármester majd a közgyűlés elé is akarja terjeszteni a konkrét elképzelést jóváhagyás céljából - emelték ki.



Azt írták, abban is egyetértés mutatkozott Tarlós István és Rogán Antal között, hogy a létesítmény méretei, jellege, elhelyezkedése tekintetében előnyben kell részesíteni a történelmi rekonstrukció követelményeit, meg kell őrizni a Margitsziget funkcióját és arculatát.



A törvény ennek megfelelő értelmezéséről és alkalmazásáról a kormány gondoskodik - olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.



Az Országgyűlés kedden törvényt hozott a budapesti Hungarian Open ATP World Tour férfitenisztornához szükséges margitszigeti létesítmény megépítése érdekében.