Egyre idősebb a magyar pedagógustársadalom

Magyarországon is egyre inkább idősödik a pedagógustársadalom - írja a szombati Magyar Idők az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatására hivatkozva, amely szerint az idei tanévben a tanítók átlagéletkora 46,6 év, míg a tanároké 46,9 év.



A cikk szerint bár túl nagy eltérés nem mutatkozik a különböző iskolatípusok között, a szakiskolai tanárok a legfiatalabbak, a legidősebbek pedig a szakközépiskolai tanárok.



Az idei tanévben 951 tanítónak és 3019 tanárnak szűnt meg a jogiszonya, 565 tanító és 840 tanár ment nyugdíjba, ehhez képest viszont csak 353 tanító és 482 tanár kezdte el a pedagógusi pályát.



Az OH a helyzet megoldása érdekében tett lépések közé sorolta a Klebelsberg ösztöndíjprogramot és az adott tankerületben történő rugalmasabb foglalkoztatást.



A lap arról is beszámol, hogy még mindig kevés a férfi tanító az általános iskolákban.