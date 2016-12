Egyre kevesebb a háziorvos, a gyerekek járnak a legrosszabbul

A Magyar Nemzet az Országos Alapellátási Intézet adataira hivatkozva közölte: a 281 tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekből 57 gyermek- és 166 vegyes praxis. Utóbbi ott jött létre, ahol nem volt külön házi gyermekorvosi ellátás.



Beszámoltak arról is: januárban még 238 tartósan betöltetlen körzet volt az országban, vagyis olyan praxis, ahol legalább fél éve nem volt orvos.



Az adatok szerint 2016-ban a házi gyermekorvosok átlagéletkora 59 év volt, a praktizálók 46 százaléka 60 év feletti, 140 orvos pedig betöltötte már a hetvenedik évét is, közülük kilenc pedig 80 évesnél is idősebb.