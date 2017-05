Egyre népszerűbb itthon az utcai ételek fogyasztása

A Street Food Egyesült elnöke szerint Magyarországon is egyre népszerűbb az utcai ételek fogyasztása, mert kevés idejük van az embereknek enni, de jó minőséget várnak el.



Vad Horváth Zoltán az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában elmondta, régóta azon dolgoznak, hogy egyre több olyan belvárosi helyszínen is megjelenjenek, ahol az éttereket nem veszélyeztetik. Példaként említette a Hősök terét, a Népligetet, vagy a Városligetet is.



Negatívumként említette azonban, hogy minden kerületnek saját szabályai vannak a területfoglalásra vonatkozóan és többnyire a fiatalabb hivatalnokok engedélyezik a kitelepülést.