Egyszemélyes cellába vágyik a Teréz körúti robbantás vádlottja

"Védencem nincs jó állapotban, ami a több létszámú zárka mellett, annak is köszönhető, hogy úgy érzi, zaklatják amikor különböző orvosi vizsgálatokra viszik" - mondta adr. Szikinger István, a Teréz körúti robbantás 24 éves vádlottjának védőügyvédje.Hogy pontosan milyen betegségek miatt szorul szakorvosi ellátásra védence, arról az ügyvéd nem beszélt. "Remélem, hogy előbb vagy utóbb panaszunkat kivizsgálják az illetékesek, és ügyfelem egyszemélyes cellába kerülhet" - mondta.Védencével egyébként vádiratra várnak, amelyet még mindig nem kaptak kézhez.A Teréz körúti robbantás gyanúsítottját várhatóan nemcsak előre kitervelten, aljas célból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérletével, hanem terrorcselekmény előkészületével is meg fogja vádolni a Központi Nyomozó Főügyészség. Halmazati büntetésül a gyanúsított akár életfogytiglant is kaphat.Az ügyészek biztosak abban, hogy P. L. volt az, aki 2016. szeptember 24-én este házi készítésű, repeszképző anyagokkal megnövelt hatású pokolgépet robbantott Budapesten, a Teréz körúton. A vád szerint a férfi a merénylet másnapján álnéven e-mailt küldött laptopjáról a Belügyminisztériumnak, pontosan leírva, hogy milyen szerkezettel robbantott. Az elfogásakor lefoglalt laptop merevlemezén a nyomozó ügyészek találtak egy másik, el nem küldött levelet is, amelyben egymillió eurót akart követelni a tárcától, hogy ne kövessen el további merényleteket.