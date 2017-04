Éjszaka már csak egy autót tudnak bevetni a koraszülöttmentők

Kép: AFP

Folyamatos kompromisszumokat kell kötnie a 28. éve koraszülöttmentéssel foglalkozó Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálatnak (PCAM). Jelenleg tíz helyett csak hat főállású sofőrjük van, éjszaka pedig már csak egyetlen egységük vethető be - írja a Világgazdaság.A sofőrhiány az utóbbi negyedévben vált kritikussá – mondta a Világgazdaságnak Somogyvári Zsolt, a PCAM szakmai vezetője. A gépkocsivezető-hiány veszélye részben az egészségügyi béremelés indirekt hatásaként, részben a szűkülő források miatt alakult ki. Most azonnal három-négy sofőrre lenne szükségük – tette hozzá a szakmai vezető.Somogyvári Zsolt arról számolt be a lapnak, hogy forráshiány miatt időszakosan át kellett szervezniük a szolgálat rendjét és a kivonuló egységek számát is. Csökkenteniük kellett a 24 órás készenlétek számát. A havi munkaidő ledolgozása több nappali szolgálatot eredményezett, ellehetetlenítve a dolgozók másodállás-vállalási képességét, és így megélhetési lehetőségeit is. Ketten az elmúlt hónapokban emiatt mondtak fel – tette hozzá.

A koraszülöttmentés szolgálatában jelenleg egy, a hét minden napján, éjjel-nappal működő orvosos rohamkocsi és egy nappali, 12 órás orvos nélküli neonatológiai egység (ONNE), plusz további 2 darab nappali, 8 órás ONNE-kocsi áll rendelkezésre - írja a lap.Közel 28 éves működés során csak öt év volt, amikor két nővért és egy gépkocsivezetőt tudtunk kiküldeni, holott amerikai és saját tapasztalatok alapján is ez lenne a legideálisabb – mondta a lapnak a főorvos.A PCAM működése évente 210-220 millió forintba kerül. Ennek háromnegyedét fedezi az állami támogatás, ami 165 millió forint évente. Ezt az összeget 2014-ben közel 3 millió forinttal, 2015-ben 14 millió forinttal egészítette ki az Országos Mentőszolgálat. Az elmúlt évben ilyen központi segély nem érkezett, ami a béremelési kompenzáció elmaradásával együttesen nehezen kezelhető – mondta a főorvos.