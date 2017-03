Elaltatták Nur-Nuru-Bint, az állatkert rákos koaláját

Hozzáteszik, a koala életéért múlt hét óta küzdöttek az Állatkert munkatársai. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy ideje már kézből etették eukaliptuszlevéllel, és az egész éjszakát Nur-Nuru-Bin (Déli szél) mellett töltötték gondozói, amióta múlt héten kiderült, hogy rákos. A budapesti állatkert koalája nagyon legyengült, nyugalma érdekében még a koalaházat is bezárták, így látogatni sem lehetett - írja Index Az állatkert levelében azt írják, a gyógyszeres kezelésre Nur-Nuru-Bin kezdetben jól reagált, átmenetileg javult az étvágya is. Ám később ismét rosszabbra fordult a helyzet. A legfrissebb citológiai vizsgálatok szerint a betegség végstádiumába, menthetetlen állapotba került. A lehetőségeket mérlegelve az állatkerti szakemberek úgy döntöttek, hogy megkímélik az állatot a további szenvedésektől.Mint ismeretes, az állatnál még a múlt héten limfoid leukózist, egy olyan daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, amely a vérképző szerveket támadja meg. Ez a betegség sajnos gyakran előfordul a koaláknál, a vadonbeli állatoknál éppúgy, mint az állatkerti egyedeknél. Európában, ahol csak néhány állatkertben élnek koalák, korábban már négy másik intézményben is volt hasonló eset, köztük abban a belga állatkertben is, ahonnan Nur-Nuru-Bin Budapestre érkezett. Múlt péntek óta a közösségi médián keresztül rengeteg bíztatást kapott az Állatkert, amelyet az intézmény külön is megköszön mindazoknak, akik az elmúlt napok erőfeszítései közben lélekben Nur-Nuru-Binnel és a megmentésén munkálkodó szakemberekkel voltak, írják.