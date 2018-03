Két és félév fogházbüntetésre ítélte az első fokon eljáró Berettyóújfalui Járásbíróság csütörtökön azt a román férfit, aki tavaly júliusban Angliából jövet elaludt a volánnál és nekiment egy várakozó kamionnak Ártánd közelében, amelynek következtében a busz három utasa a helyszínen meghalt - közölte a Debreceni törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.



Tatár Tímea tájékoztatása szerint a bíróság kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt mondta ki bűnösnek a román férfit, akit 4 évre eltiltottak a közúti járművezetéstől is.



A bíróság által elfogadott tényállás szerint P. G. L. 2017. július 21-én indult útnak Romániából az Egyesült Királyságba. Másnap érkezett meg, a buszban töltötte az éjszakát, majd vasárnap London környékéről, illetve Dover mellől felvette utasait.



A kilencszemélyes kisbusszal július 24-én hajnalban hagyták el komppal a szigetországot. A vádlott ekkor pihent utoljára hosszabban, mintegy 3 és fél órát aludt a gépkocsiban.



A bíróság megállapította: bár eredetileg volt váltósofőr, a vádlott végül kénytelen volt Londontól végig egyedül vezetni. A férfi 400 kilométerenként tartott fél-egy órás pihenőket, a tanúk szerint ilyenkor mindig ellenőrizte a busz műszaki állapotát is.



P. G. L. utasaival hétfő éjfélkor lépte át a magyar határt, utána már csak a magyar-román határ előtt mintegy 80 kilométerrel pihent. Negyvennégy órája volt úton, amikor a 42-es számú főúton, Mezőpeterd felől Ártánd felé haladva, hajnali fél öt előtt elaludt a volánnál, 90-95 kilométeres óránkénti sebességgel letért az útról és a kisbusszal fékezés nélkül egy ott parkoló kamionnak ütközött.



Az, hogy elaludt, csak a vádlott vallomásából derült ki, egyéb módon bizonyítani sem lehetett volna, hiszen a busz többi utasa is aludt. A baleset következtében a jobb első ülésen, valamint a második üléssor jobb szélén és közepén utazó emberek olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy mindhárman a helyszínen életüket vesztették. Egy utas életveszélyesen, hárman súlyosan megsérültek. A vádlotton kívül csak egy férfinak lett könnyű sérülése, ő használhatta a biztonsági övet. A vallomások szerint egyébként a sofőr többször szólt utasainak, hogy kössék be magukat.



A Berettyóújfalui Járásbíróság az ítélet kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy a három halálos áldozat mellett többen súlyos, életveszélyes sérülést szenvedtek, egyikük jelenleg is gyógyulófélben van. Az eljárás során azonban számos enyhítő körülmény is felmerült, a vádlott feltáró jellegű beismerő vallomást tett, elismerte bűnösségét, büntetlen előélete mellett pedig közlekedési előélete is kifogástalan volt: 11 év alatt 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen, Magyarországon az elmúlt két évben nem szegte meg a közlekedési szabályokat és helyszíni bírságot sem kapott.



Pál Krisztina, a tanács elnöke indoklásában kiemelte: a bíróság nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy a munkáltatói elvárás az volt: keddig érkezzen vissza Romániába, egyébként nem kap munkadíjat és elesik a további munkalehetőségektől is. A munkáltató még az egyetlen, pihenésre fordítható éjszakára sem biztosított szállást, csak a buszban tudtak aludni. Emellett a sofőr Londonig úgy tudta, hogy lesz váltótársa.



Meglehetősen rossz gyakorlattal állunk szemben - fogalmazott a bíró, hozzátéve: a tehergépjárművekhez hasonlóan a pihenőidőket érintően a kisbuszos személyszállítás során is szigorításra lenne szükség. Berettyóújfalu környékén is számos súlyos baleset történik hasonló okok miatt - tette hozzá.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője is 3 nap gondolkodási időt kért. A bíróság az ügyész indítványára megszüntette a vádlott előzetes letartóztatását.