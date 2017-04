Eláruljuk, miben változott a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás

A törvényszéknek kedden az MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a civil napon az egyesületekre, alapítványokra és közhasznú szervezetekre, illetve a kapcsolódó eljárásokra, továbbá az ügyészség és a bíróság feladataira és a civil szervezetek megszűnésére vonatkozó új szabályokról tartanak előadást az érdeklődőknek.



A törvényszék tájékoztatása szerint illetékességi területén, Pest megyében 9220 élő civil szervezet van, ezeknek azonban csak kevesebb mint harmada felel meg a rá vonatkozó új rendelkezéseknek.



Az új szabályok értelmében az általános, nem mintaokirattal, hanem egyedi létesítő okirattal alakuló szervezet bejegyzésére irányuló eljárásban csak egyszer írhat elő hiánypótlást a bíróság, és ekkor a kérelem valamennyi hiányosságát meg kell jelölnie. Bizonyos szervezetek esetében pedig a nyilvántartásba vételi, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés ellen megszűnik a fellebbezési jog, így a határozat már a közléssel jogerőssé válik, és ezen végzéseket közzéteszik a bíróságok központi honlapján. Ettől a közzétételtől számítva 60 napon belül biztosított a keresetindítási jog.



Módosulnak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok is. Megszűnik az ügyész általános törvényességi ellenőrzési jogköre - külön jogszabály továbbra is írhat elő ilyet egyes szervezetekre. Az alapítvány és az egyesület megszűnését megállapító peres eljárások helyett márciustól nem peres eljárásban a bíróság a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezését állapítja meg.



A jogalkotó megváltoztatta azt a korábbi rendelkezést, amely szerint a civil szervezeteknek ez év március 15-ig kellett volna összehangolniuk létesítő okiratukat az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.). A módosítás szerint ez a kötelezettség immár konkrét határidő nélkül a soron következő okirat-módosítással teljesíthető.



Nem kell módosítani a létesítő okiratot akkor, ha arra csak azért lenne szükség, mert olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek benne, amelyek az új Ptk.-nak már nem felelnek meg. Nincs szükség az egyesületek alapszabályainak módosítására csak azért, hogy abban szerepeljen az alapító tagok neve, lakóhelye, és általában nem kell módosítani a létesítő okiratot, ha annak felülvizsgálatánál az érintett szervezet azt állapítja meg, hogy az nem ütközik az új Ptk. valamely kötelező rendelkezésébe.



Megújul a www.birosag.hu honlapon a civil szervezetek közzétételi felülete, és bővült a keresési feltételek köre. Most már valamennyi civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetet érintő határozat, közlemény, hirdetmény egységesen egy helyen, a "civil szervezetek" menüpont alatt található.



A civil nap a Budapest Környéki Bíróság Thököly út 97-101. szám alatti épületében lesz.