Elbúcsúztak Barsiné Pataky Etelkától

Barsiné Pataky Etelka teljes erővel vett részt a szabad Magyarország újjáépítésében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a február 4-én elhunyt volt fideszes európai parlamenti képviselő temetésén, Budapesten, a Farkasréti temetőben.



Barsiné Pataky Etelka számtalan tisztségében fáradhatatlanul dolgozott a polgári, nemzeti, keresztény Magyarországért, egész életét ennek szolgálatába állította - hangsúlyozta a kormányfő.



"Hűséges és lojális volt politikai közösségéhez, nemzete és hite mellett esőben és sárban is állhatatosan kitartott" - fogalmazott Orbán Viktor az életének 77. évében elhunyt Barsiné Pataky Etelkáról. Hozzátette: "keresztyén munkakultúrája, határozottsága, kitartása és türelme valamennyiünket tisztelőjévé tett".



Barsiné Pataky Etelka nőként helyt tudott állni a férfiak által uralt mérnöki világban, sőt annak meghatározó alakjává vált. Helyt állt emellett a magyar politika embert próbáló és méltánytalan világában, valamint a nemzetközi színtéren is - emlékeztetett a miniszterelnök, felidézve életútjából, hogy "a szabad Magyarország hajnalán" elsők között csatlakozott az Antall József körül csoportosuló, a kommunista rendszert leváltani akaró demokratákhoz.



Amikor a "kegyetlen küzdelemben" eredeti politikai közössége felőrlődött - folytatta -, az elsők között volt, aki felismerte, hogy a keresztény, nemzeti, polgári, konzervatív ideálokat hol képviselheti tovább a maga és az ország szempontjából is a leghitelesebben. Példája sokakat bátorított, "és együtt a polgári oldalon összefogva el is értük a sikert" - mondta Orbán Viktor.



Barsiné Pataky Etelka "kitartott, velünk maradt a legnehezebb és a legkilátástalanabb időkben is", nem sodorták el őt sem a vereség, sem a győzelem szélviharai - fogalmazott.



"Az ő és a hozzá hasonló elkötelezett magyar emberek példája és kitartása nélkül a nemzeti, keresztény tábor, a polgári Magyarország eszménye sohasem győzhetett volna Magyarországon" - mondta a kormányfő, kijelentve: "példa ő a ma és a jövő politikusai előtt".



Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke olyan zászlóvivőként méltatta a tisztséget előtte betöltő Barsiné Pataky Etelkát, aki élete minden területén mérnök maradt, hazája és annak társadalma javát szolgálta, "a szó nemes értelmében a polgári kultúra értékteremtő képviselőjeként".



Mint mondta, hazai és diplomáciai feladatokat ellátva is őrizte integritását, nem sodorta őt el politikai forgószél; szakpolitikusként minden politikai irányzat elismerését és tiszteletét kivívta, amikor pedig 2009-ben a szakmai kamara elnökévé választották, egységesé, erőssé tette a megosztott köztestületet, így sikeresen védték szakmai érdekeiket és megőrizték korábbi eredményeiket.



Barsiné Pataky Etelka 1990-ben az MDF színeiben lépett a demokratikus politikai életbe, majd 2000 és 2003 között Magyarország bécsi nagykövete volt. 2004-ben a Fidesz listáján szerzett európai parlamenti mandátumot, 2009-ben a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé választották, 2010-ben pedig az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztossá nevezték ki.