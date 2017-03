Elegük lett az úthibákból, árvácskát ültettek a kátyúkba

17 éve él az Ifjúság úton az a férfi, aki a fotókat feltette a facebookra a Nógrád megyei Bercelen: a lakók az utca összes kátyújába árvácskát ültettek, így tiltakozva az utak rettenetes állapota miatt. Ahogy ezt az utat elnézzük, felvásárolhatták a fél virágkereskedést - a növényeket azonban végül kiszedették az önkormányzat embereivel - írta az index Mindeközben rovata . Azt nem írják, mi lett az árvácskák sorsa a kiszedés után - egy magyar kertész korábban már kifejezte aggályait ez ügyben

Az utóbbi években nem ritka ez a fajta gerillakertészet Magyarországon: lassan felvetethetnénk a hungarikumok közé. 2010 óta jöttek hírek a fővároson kívül kivirágzott kátyúkról többek között Pécsről Bükkszékről - itt maga a polgármester is támogatta az akciót -, Jákról . és Szentlőrincről . Tavaly a vásárhelyiekben is felvetődött az ötlet - bár csak vicc szintjén - a Rárósi út állapota miatt. Aláírást is gyűjtöttek , hátha azzal elérik, hogy kijavítsák az úthibákat.