Élelmiszer-rendőrséggé alakulhat jövőre a Nébih

A napilap megkeresésére a hatóság közölte, hogy jövőre továbbfejlesztik az intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemzőrendszert, a cél egy korszerű kockázatelemzési rendszer kialakítása, amely hatékonyan segíti majd a nyomonkövethetőség vizsgálatát. A fejlesztéssel a meglévő rendszereket optimalizálják és továbbfejlesztik, így minél több információ kerülhet a rendszerekbe.



A Nébih tájékoztatása szerint a kiemelt ügyek igazgatósága 2016-ban is számos esetben derített fel illegális tevékenységeket, majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyeket. Folytatódott az illegálisan működő, többek között internetes kereskedő vállalkozások tevékenységének ellenőrzése is.



A hivatal munkatársai idén több mint 989 tonna terméket vontak ki a forgalomból, mintegy 588 ellenőrzés során 27 esetben függesztették fel a vállalkozások működését, és mintegy 380 millió forintnyi bírságot szabtak ki.



A Nébih ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszer-ágazatban mintegy 200 ezer vállalkozás működik, és ezeknek több mint 90 százaléka tisztességesen dolgozik és bővült a legális piaci szereplők köre.



Jövőre a Nébihnek az egyik legnagyobb kihívást az ősszel megjelent madárinfluenza jelentheti, amely a hazai baromfiállományban már most is komoly károkat tett.