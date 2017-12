Elemző: az ország egyensúlyi mutatói jelentősen javultak a kormányváltás óta

A KÚH Bank vezető elemzője szerint a 2010-es kormányváltás óta jelentősen javultak Magyarország egyensúlyi mutatói. Németh Dávid az M1 aktuális csatornán kedden emlékeztetett, az államadósság 2002-től emelkedett, a GDP 70 százalékát is meghaladta 2010-ben, ebben az időszakban magas volt a munkanélküliség, emellett elmaradtak a beruházások, csökkent a fogyasztás. A kormányváltás után azonban a gazdasági vezetők "rendbe tették az államháztartást", a korábbi 4-9 százalék helyett 1-3 százalék a költségvetési hiány GDP-hez mért aránya, javult a folyó fizetési mérleg és csökkent a külső adósság is - részletezte az elemző. Németh Dávid kiemelte azt is, korábban a gazdaság egyik nagy problémája volt a kedvezőtlen kamatkörnyezet, az alapkamat 12 százalékig emelkedett, ma már azonban mértéke 0,9 százalék.