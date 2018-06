Elfogadta az alaptörvény hetedik módosítását és a "Stop Sorost" az Országgyűlés

Elfogadta a parlament a "Stop Sorost"



Elfogadta az Országgyűlés szerdán a kormány "Stop Soros" törvénycsomagját, amely alapján büntető törvénykönyvi (Btk.) tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése, támogatása.



Pintér Sándor belügyminiszter kétharmados támogatást igénylő előterjesztését 160 igen szavazattal, 18 nem ellenében fogadta el a parlament. Az indítvány kétharmados passzusaira a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a független Dúró Dóra és Ritter Imre nemzetiségi képviselő szavazott igennel, míg az MSZP, a Párbeszéd, a független Bősz Anett, valamint az LMP-ből kilépését jelző Hadházy Ákos nemmel voksolt. A többi képviselő nem vett részt a szavazásban.



Az új Btk.-paragrafus szerint a jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását az követi el, aki szervező tevékenységet folytat azért, hogy Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyasvalakinek, aki nincs üldözésnek kitéve ott, ahonnan - vagy amely országon keresztül - érkezik. A szervező tevékenység irányulhat arra is, hogy tartózkodási jogcímet szerezzenek jogellenesen belépőknek. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, ezek a tettek vétség miatt elzárással büntetendők.



Aki viszont ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy a szervező tevékenységet rendszeresen folytatja, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanígy kell szankcionálni azt, aki a bűncselekményt vagyoni haszonszerzésért, több embernek segítséget nyújtva vagy a 8 kilométeres határzónában követi el.



A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig az elkövetés körülményeit feltárja.



A Btk. alapján szervező tevékenységnek minősül különösen, ha valaki határmegfigyelést szervez, információs anyagot készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad, továbbá ha hálózatot épít vagy működtet.



Az elkövetőkkel szemben kitiltásnak is helye van.



Módosult a menedékjogi törvény, amelynek értelmében ezentúl nem lehet elfogadni annak a menedékkérelmét, aki Magyarországra olyan országon keresztül érkezik, ahol nincs kitéve üldözésnek, súlyos sérelem veszélyének, vagy ha az az ország, amelyen keresztül utazott, megfelelő védelmet biztosított vagy biztosított volna, ha a kérelmező ilyen igénnyel él.



Az előterjesztő szerint ez a rendelkezés összhangban van a genfi egyezménnyel, amely csak azokat védi, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, szabadságuk veszélyben volt.



Emellett a menedékjogi törvény több passzusát is sarkalatosnak minősítették.



A "Stop Soros" változtatott továbbá az államhatárról szóló törvényen, amely így kimondja: azok, akik határvédelemmel és államhatár rendjével összefüggő bűncselekmények elkövetése miatt eljárás alatt állnak, nem tartózkodhatnak a határvonaltól számított 8 kilométeres sávban. Azokra viszont nem vonatkozik a tilalom, akik a módosítást megelőzően legalább öt éve lakcímmel rendelkeznek a 8 kilométeres övezetben.



Akik az államhatártörvény új szabályait megszegik, szabálysértést követnek el - rögzíti a módosított szabálysértési törvény.



A jogszabálycsomag kiegészítette a rendőrségről szóló törvényt is egyrészt azzal a meghatározással, hogy a rendőrség részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában. Másrészt része lett a törvénynek a határbiztosítási távoltartás intézménye annak érdekében, hogy a schengeni határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 kilométeres sávon belülre ne léphessenek olyanok - illetve a rendőrség eltávolíthassa onnan őket -, akikkel szemben a határzár tiltott átlépése, megrongálása, a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása, embercsempészés, jogellenes tartózkodás elősegítése vagy jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban.



A törvénycsomag a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.



Az előterjesztés indoklása szerint a magyar emberek joggal várják el, hogy a kormány minden eszközzel lépjen fel az illegális bevándorlás és az azt elősegítő tevékenységek ellen. Ezt a célt szolgálja a "Stop Soros" törvénycsomag, amellyel "meg akarjuk akadályozni, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen" - írták.



Elfogadták a hetedik alaptörvény-módosítást



Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény hetedik módosítását szerdán. Az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be - rögzítették az alkotmányban.



Az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatását igénylő jogszabályt 159 igen, 5 nem szavazattal hagyta jóvá a parlament.



A módosításra igennel szavazott a Fidesz és a KDNP frakciója mellett a Jobbik, valamint Dúró Dóra független országgyűlési képviselő és Ritter Imre nemzetiségi képviselő. Nemmel voksolt az LMP-ből való kilépését frissen bejelentő Hadházy Ákos és a Párbeszéd-frakció négy tagja. Az MSZP és az LMP előre jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, a DK-s képviselők sem nyomtak gombot.



A Trócsányi László igazságügyi miniszter által benyújtott módosítással az állam minden szervének kötelességévé vált az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme.



Kiegészült a közös uniós hatáskörgyakolás alkotmányban rögzített szövege. Az újdonság az, hogy a közös hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá az nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.



Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be - rögzítették.



Szerepel ezentúl az alaptörvény szövegében, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező idegen állampolgár Magyarország területén a magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet. A hatályos szöveghez hasonlóan meghatározták, ki jogosult Magyarországon menedékjogra: azok a nem magyar állampolgárok, akik hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelmük megalapozott.



Eddig nem szerepelt az alaptörvényben az, hogy nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve.



A menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg.



Jogi védelmet kapott az otthon nyugalma. Az alkotmány szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével.



Az alaptörvény hatályos szövege lehetővé teszi, hogy törvény vagy helyi önkormányzat a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részén jogellenessé minősítheti az életvitelszerű közterületi tartózkodást. A mostani módosítással - október 15-től - megtiltották az életvitelszerű közterületen tartózkodást.



Ebben a cikkben is rögzítik az otthon jogi védelmét azzal, Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenkinek biztosítsa.



Az alkotmánymódosítás létrehozta a külön közigazgatási bíráskodást. Míg a rendes bíróságok döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában és törvényben meghatározott egyéb ügyben, legfőbb szervük a Kúria, addig a közigazgatási bíróságok közigazgatási jogvitákban és törvényben meghatározott egyéb ügyben határoznak. A közigazgatási bírósági szervezet legfőbb szerve a Közigazgatási Felsőbíróság, amely biztosítja a közigazgatási bíróságok jogalkalmazásának egységét, a közigazgatási bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.



Az Országos Bírósági Hivatalnak és az Országos Bírói Tanácsnak csak a rendes bíróságok felett lesz hatásköre.



A bírósági jogalkalmazással kapcsolatban rögzítették az alkotmányban, hogy a jogszabályok céljának megállapításakor elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Ez a rendelkezés január 1-jétől lép hatályba.



A rendőrség alaptörvényben rögzített feladatává vált, hogy részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában.



A módosítás - egyes kivételektől eltekintve - a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Korábban írtuk:



Az Országgyűlés ma szavaz az alaptörvény hetedik módosításáról, valamint a kormány "Stop Soros" csomag néven ismertté vált indítványáról.



Az alaptörvény-módosításról és a Stop Sorosról, valamint a keresztény kultúráról is szó volt szerdán az Országgyűlésben napirend előtt. Jobbik: a kormánypártok nem akarnak konszenzust az alaptörvény-módosításkor Mirkóczki Ádám (Jobbik) szerint a kormány a februárban benyújtott Stop Sorost tette az áprilisi országgyűlési választások tétjévé, de a választások után olyan új törvénycsomagot nyújtott be, amely nyomokban sem tartalmazza a civil szervezetek megregulázását.



Értékelése szerint nem a konszenzus megteremtése volt a kormány célja az új javaslattal, hanem az, hogy a kormánypártokon kívül senki ne szavazza meg. Szólt arról is, hogy nem kérdés, támogatni kell a kereszténység védelmét, de a módosítás emellett kriminalizálja a hajléktalanságot.



A tervezett bevándorlási különadóval kapcsolatban azt firtatta, vajon a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégek fognak-e adót fizetni, hiszen ma Magyarországon ezek a szervezetek támogatják a legintenzívebben a bevándorlást.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem lehet eligazodni a Jobbikon, ahány nap, annyiféle az álláspontjuk. Emlékeztetett arra, hogy az ellenzéki párt korábban ügynökszervezetté nyilvánította volna a hatóságokat hátráltató civil szervezeteket.



Hozzátette: a Jobbik alkotmánymódosítást követelt a kvóta miatt, majd nem támogatta a kvótareferendumot és a módosítást sem szavazta meg. Hozzátette: ha a célokkal egyetértenek, akkor szavazzák meg a javaslatokat. Reméli, nem akarják a baloldallal együttműködve újra "megfúrni" a kormány illegális bevándorlás elleni intézkedéseit. Ha ez így lenne, akkor a Jobbik újra azok oldalára állna, akik támogatják a bevándorlást - hangoztatta.



Az államtitkár a törvényjavaslatokat fontos eszközöknek nevezte az illegális bevándorlás elleni elhúzódó küzdelemben, "komoly politikai páncélzatot" jelentenek és erősítik Magyarország védelmi képességeit a külföldről pénzelt, a bevándorlást támogató aktivistákkal szemben. KDNP: keresztény kultúra nélkül nincs Európa és Magyarország Szászfalvi László (KDNP) szerint keresztény kultúra nélkül nincs Európa és Magyarország.



Hozzátette: ezt a keresztény kultúrát szeretnék nemcsak megőrizni, vállalni, hanem megvédeni minden rendelkezésre álló alkotmányos eszközzel. "Ez a keresztény kultúra olyan kipróbált múltbeli értékeket, szellemi, lelki, anyagi erőforrásokat jelent számunkra, amely garancia a megmaradásra és remény a jövendőre nézve" - fogalmazott. Bírálta Tordai Bencét (Párbeszéd) hétfői parlamenti felszólalása miatt.



Szerinte a képviselő "vulgármarxista pökhendiséggel, cinikusan" Jézusra hivatkozva kívánta pokolba a kormányoldalt, bibliai verseket vágott a kormánypártiak fejéhez lélektelenül. Nem ismeri a teológia tudományának kétszerkettőjét: "a Szentírásból nem mazsolázgatunk" - tette hozzá. Közölte, Tordai Bence nem érti az idők szavát, ott ragadt a 20. században. De legyen neki hite, ateista meggyőződése szerint, mert a keresztény kultúra kereteibe még ez is belefér - mondta.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, a Himnusz is a Jóisten nevével kezdődik, ez is mutatja, hogy mennyire mélyen beleivódott a keresztény kultúra a magyarságba. Ebből is látszik, hogy a magyarságnak a kereszténység nemzetmegtartó erő - mondta. Szerinte Európában évtizedek óta az értékvesztést, identitáskeresést lehet látni, a keresztény kultúra iránytűként segíthet, hiszen újra meg kell fogalmazni, milyen kultúrájú a kontinens és Magyarország. Erre azért van szükség - folytatta - , mert egy óriási nagy veszély, a multikulturális, a kevert népességű társadalom "rúgta ránk az ajtót 2015-ben".



A kereszténység értékeit sorolva azt mondta, keresztényalapú a demokrácia, "ha nem lett volna kereszténység Európában, a világon nem jött volna létre demokrácia". Fidesz: a bevándorláspárti képviselők ismét lehetőséget kapnak, hogy a nép pártjára álljanak Hende Csaba (Fidesz) szerint a kormány a magyar emberek akaratának eleget téve nyújtotta be az országvédelmi akciótervet, hogy megvédjék az ország keresztény kultúráját, a határokat és az otthonokat.



Hozzátette: a bevándorláspárti képviselők ismét lehetőséget kapnak, hogy a nép pártjára állva bizonyítsák mégis hajlandóak támogatni Magyarország védelmét. Ha nem támogatják, akkor megerősítik, ők is "Soros zsoldjában" állnak - mondta. Elmondta, hogy az országvédelmi akcióterv az alaptörvény-módosításából és a Stop Sorosból áll. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, az alaptörvény-módosítással megerősítik az ország szuverenitását és megtiltják idegen népesség Magyarországra telepítését. Szólt arról is, hogy a Stop Soros törvénycsomag büntethetővé teszi az illegális bevándorlás szervezetését.



Hangsúlyozta, a migránsok elosztása nem megoldás, bajaikat szülőhazájukban kell rendezni. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a következő uniós költségvetés óriási összegeket fordítana a migránsok ellátására, a magyar határkerítést viszont utólag sem támogatnák. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint Deák Ferenc 1865-ös húsvéti cikke ma is aktuális: a szuverenitáshoz, az alkotmányos önálláshoz ragaszkodás nemzedékről nemzedékre meghatározza a magyarok gondolkodását.



Hozzátette: az unióval történő közös hatáskörgyakorlással Magyarország nem mondott le alkotmányos önazonosságáról. Közölte, a migráció kérdésében olyan uniós jogszabályok elfogadásának küszöbén állnak, amelyek miatt sérülhet az ország szuverenitása. Erre reagálni kell - folytatta -, ezért növeli kell az alkotmány ellenállóképességét.



Korábban írtuk:



Az Országgyűlés ma szavaz az alaptörvény hetedik módosításáról, valamint a kormány "Stop Soros" csomag néven ismertté vált indítványáról. A hétfőn elfogadott napirend szerint az ülésnap reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, a képviselők ezután öt korábban aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről tárgyalnak, majd a vízkivételekkel összefüggő törvénymódosításról tartanak általános vitát.



A parlament a napirendi pontok alakulásától függetlenül délután 15 órától tartja határozathozatalait, vagyis a szavazás akkor sem kezdődik el, ha korábban véget érnek az addigi viták, illetve szükség szerint azokat megszakítják ebben az időpontban. A ház a kabinet javaslatára ekkor dönt az alaptörvény hetedik módosításról, amelynek célja, hogy védje a nemzeti szuverenitást, és tiltsa idegen népesség Magyarországra telepítését.



Szavaznak továbbá a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról is. A kormány a "Stop Soros" néven ismertté vált csomaggal azt akarja megakadályozni, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen.